5e édition du colloque bisannuel sur la formule au Moyen Âge

La cinquième édition du colloque bisannuel sur la formule au Moyen Âge, laquelle devait à l'origine se tenir en juin 2020, aura finalement lieu le vendredi 25 juin 2021. Elle est organisée par le Centre d'Etudes Médiévales de Sorbonne-Université (ÉA 2557) et se tiendra en distanciel et dans une forme épurée.

Deux conférences plénières seront suivies par une série de tables rondes, au cours desquelles seront discutés des articles préalablement mis à disposition des intervenant.e.s et de toute personne inscrite au colloque.

Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un email à l'adresse suivante: formulaMA2020@gmail.com

Site web du colloque: https://formulemedievale.wordpress.com/colloque-2020/

Programme

Conférence Plénière #1 - 9:30-10:30 - Leo Carruthers (Sorbonne Université)

– ‘The other day I told you’ : Oral Formulas in Jacob’s Well and Other Middle English Sermons

Conférence Plénière #2 - 11:00-12:00 - Giles Gasper (Durham)

– Formularies and Combinatrics: Robert Grosseteste and the Articulation of Science

Table Ronde #1 - 12:30-13:15 - Formulas and death / Les formules et la mort

Elise-Annunziata Neuilly (Angers)

- La formule iconographique des Vertus comme éloge funéraire des gouvernants à l’époque médiévale

Adele di Lorenzo (Sorbonne)

- Emploi et circulation des formules dans les préambules des actes ‘mortis causa’ dans l’Italie du Sud hellénophone (XIe-XIIe s.)

Mihnea Alexandru Mihail (Bucharest)

- The Iconographic Couple of St. Michael as Weigher of Souls and the Protecting Virgin: A Visual Formula as a Marker and Maker of Medieval Sacred Space

Table Ronde #2 - 14:30-15:15 - Formulas in charters and politics / Formules, chartes, politique

Pavel V. Loukine (Moscou)

- Les formules politiques de la République de Novgorod aux XIIe-XVe siècles

Elena Albarrán Fernández (Oviedo)

- L’introduction des clauses renonciatives dans les formulaires notariaux au bas Moyen Âge : étude de cas au nord de la Couronne de Castille (XIIIe-XIVe siècles)

Maria Del Rocio Postigo Ruiz (Seville)

- The evolution of the formulae of notarial acts: a case study of sales in Seville during the first half of 15th century

Table Ronde #3 - 15:45-16:15 - Formulas as individual markers / Les formules et l’individuation

Jeremy Thompson (Erlangen-Nüremberg)

- An Enigmatic Validation in a Form Letter by Archbishop Hincmar of Reims (d. 882)

Paul-Henri Lécuyer (Angers)

- Les caractéristiques et spécificités des formules des actes du chartrier de Saint-Florent de Saumur (XIe -XIIe siècles)

Eveline Leclerq (Strasbourg)

- L’usage personnel de formules pendant la rédaction : une analyse stylométrique des chartes épiscopales de Cambrai à la recherche des rédacteurs individuels (1131-1200)

Alessandro Turbil (Turin)

– « Ben riconosco in voi l’usate forme ». La structure du lexique dans un corpus de textes poétiques et son apport aux critères appliqués à l’étude du registre lyrique entre Moyen Âge tardif et Renaissance

Table Ronde #4 - 16:45-17:30 - Formulas and complexity / Les formules et l’expression de la complexité

Gauthier Grüber (Valenciennes)

- Le style formulaire dans la conclusion de Girbert de Metz [IN ABSENTIA]

Lucas Wood (Texas)

- Gloss Unlimited: Interpretive Formulas and the Multiplication of Meaning in the Queste del Saint Graal

Kristin Hoefener (Würzburg)

- Vers, rimes et cadences mélodiques dans le cycle d’offices Letis canamus (XIIe siècle)

Thibaut Radomme (Fribourg)

- « Item per spinas aliter notantur » : les formes du commentaire exégétique comme canevas dans les gloses bilingues à l’Ovide moralisé