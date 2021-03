4e séance du séminaire "Littérature et émancipation" (Université de Bourgogne)

La 4e séance du séminaire "Littérature et émancipation", animé par Guillaume Bridet et Stéphanie Genand, explorera les figures féminines de l'anticipation avec une séance consacrée à Simone de Beauvoir et Annie Ernaux :

Pierre-Louis FORT (Cergy Université) : "Simone de Beauvoir, hier, aujourd'hui et demain".

Françoise SIMONET-TENANT (Normandie Université), "Le rapport complexe d'Annie Ernaux à la notion d'émancipation ou comment trouver sa place".

La séance aura lieu le jeudi 1er avril de 14h à 17 sur Teams en utilisant le lien suivant :

