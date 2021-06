En ligne

Le quatrième Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, accueilli par Aix-Marseille Université, se tiendra à distance du 28 juin au 2 juillet 2021.

Selon la formule déjà éprouvée en 2015, 2017, et 2019, mais en s'adaptant aux circonstances sanitaires, ces cinq journées offriront, à travers près de 80 ateliers et de nombreuses autres propositions (tables rondes, fil rouge jeunes chercheurs, prix de thèse, films, exposition, théâtre, concert), un panorama riche et foisonnant des questionnements actuels, des travaux de recherche personnels et collectifs, achevés ou en cours, portant sur le Moyen - Orient, le Maghreb, ainsi que sur l’islam et les musulmans dans le monde.

Le programme des ateliers est disponible sur le site du Congrès : avec les résumés en français et en anglais et le riche programme général du congrès.



Le Congrès est gratuit mais l'inscription est indispensable pour pouvoir accéder aux sessions en ligne (zoom). Vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire à l'adresse suivante : rubrique "inscription".

Pour celles et ceux qui disposent déjà d'un compte sur HAL, les identifiants et mots de passe sont les mêmes que ceux de HAL. Les autres doivent se créer un identifiant et un mot de passe. Le formulaire d'inscription est pré-rempli avec le nom et le prénom, il vous suffit de compléter le laboratoire et l'établissement d'appartenance.



Nous vous remercions très vivement pour votre participation à ce Congrès qui s'annonce riche et passionnant, en souhaitant à toutes et tous un excellent congrès.



Le comité organisateur du 4e Congrès

