Conf. de P. Fautrier, 3e séance du séminaire "Littérature et émancipation", organisé par G. Bridet et S. Genand (Université de Bourgogne, CPTC)

en ligne

Le séminaire "Littérature et émancipation" organisé par G. Bridet et S. Genand à l'Université de Bourgogne (CPTC) s'ouvre, pour sa 3e séance, aux "voix contemporaines". La romancière Pascale Fautrier viendra donc présenter son roman Les Rouges, paru au Seuil en 2014 et qui retrace la mémoire révolutionnaire d'une famille de Bourgogne et interroge le devenir de la "conscience de gauche" d'une génération à l'autre.

La séance aura lieu en ligne sur Teams grâce au lien suivant :

