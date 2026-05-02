Harald Jähner, L'ivresse des sommets

Traduction d'Olivier Mannoni

Allemagne, 1918. L’Empire s’effondre, la guerre laisse le pays exsangue et endetté. Dans la défaite s’impose un rêve : celui d’une démocratie moderne et sociale.

Pendant quinze ans, la république de Weimar vibre au rythme d’une vitalité sans précédent : villes en effervescence, révolution des mœurs, jazz, émancipation féminine, charleston, architecture Bauhaus... Pourtant cette liberté nouvelle côtoie la misère, la peur du déclassement et la montée de la haine. L’instabilité politique, les crises économiques et la violence sociale fragilisent la République et, en 1933, l’Allemagne bascule : Hitler accède au pouvoir.

Comment cette modernité éblouissante a-t-elle pu nourrir un tel mouvement de repli et de destruction ?

Après Le Temps des loups (prix Historia 2024 du meilleur livre d’Histoire), Harald Jähner poursuit son exploration de l’histoire allemande. Puisant à une multitude de témoignages de première main, il éclaire “par le bas” les trajectoires, les ressentis et les mentalités qui ont façonné cette ère de profonds changements, livrant le récit vertigineux d’une période aux résonances troublantes avec notre temps.

Il dresse le portrait saisissant de cette "courte vie entre les guerres" , où l'euphorie de la modernité côtoyait l'angoisse d'un avenir incertain. Dynamiques sociales explosives face aux crises, turbulences politiques profondes et paradoxes économiques : Harald Jähner ausculte les états d'âme collectifs de cette période fascinante dans un ouvrage essentiel pour qui veut comprendre les racines du XXe siècle.