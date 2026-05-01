Sarah Fila-Bakabadio, Être une femme noire en France. Récits

« Madame, comment faites-vous en tant que femme noire ? » Cette question est celle de Maëlys, l’une de mes étudiantes. Elle est le point de départ et la raison d’être de cette enquête sur la condition des femmes noires en France.

Ce livre mêle ma voix d’universitaire, femme noire métisse, à celles de quatre autres femmes noires, Ayana, Marie-Anne et Pélagie en plus de Maëlys. Chacune m’a raconté son quotidien : le poids du patriarcat, le racisme, mais aussi la diversité des mondes afro, la beauté du corps, la sororité et l’émancipation.

Les femmes noires sont souvent invisibles, et leur parole est empêchée. Pourtant, elles incarnent une double modernité, au croisement du genre et de la race, dans une intersectionnalité qu’elles vivent concrètement. Garantes d’une expérience cruciale, elles sont aujourd’hui au cœur des débats et des contradictions de notre société. — S. F.-B.

Sarah Fila-Bakabadio est maîtresse de conférences à CY Cergy Paris Université. Historienne de l’Atlantique noir, elle travaille sur les circulations intellectuelles, culturelles et politiques des Africains-Américains et des Afro-descendants aux XXe et XXIe siècles.