Caroline Fourgeaud-Laville, Humanités

De l’IA aux neurosciences, des start-up aux champs de bataille, des cryptomonnaies à la culture, de l’économie à la défense, les humanités sont partout !

Contrairement aux idées reçues, les humanités – le grec et le latin, mais aussi la philosophie, la philologie, ou encore l’histoire antique – ne sont pas élitistes : elles démocratisent l’accès au sens des mots, déjouent les pièges de la novlangue, aiguisent l’esprit critique.

Nous faisant parcourir le monde, d’une école d’Irlande du Nord où Sénèque apaise les enfants en difficulté, aux vétérans américains qui se reconstruisent en lisant Sophocle, des campus de Princeton aux laboratoires qui percent les secrets des papyrus carbonisés d’Herculanum, l’auteur démontre leur actualité brûlante et leur modernité contre tous les préjugés.

Mêlant témoignages de terrain, décryptages géopolitiques et révélations archéologiques, elle nous offre un lumineux plaidoyer pour que les humanités redeviennent ce qu’elles n’auraient jamais dû cesser d’être: un fabuleux outil d’émancipation et de résistance démocratique, une véritable arme contre la barbarie.

Docteur ès lettres et fondatrice de l’association Eurêka qui initie les enfants au grec ancien dès le primaire, Caroline Fourgeaud-Laville défend la transmission des langues anciennes comme outil d’émancipation et de citoyenneté. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La Grèce antique (Perrin, 2025).