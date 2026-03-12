N.O. Body, Mémoires des années de jeune fille d'un homme, suivi de Mon nom est Body par Paul Preciado

« N.O. Body est à la fois notre ancêtre et notre contemporain. » — Paul B. Preciado

« Ce livre est un livre de la vérité » : ainsi débute le puissant et bouleversant témoignage de N.O. Body, publié anonymement en 1907 en Allemagne, traduit pour la première fois en français. « Né garçon » mais « élevé en fille », un jeune homme raconte comment il a été enfermé dans une assignation sexuelle qui ne lui correspond pas. Il confie ses doutes, sa solitude, le rejet comme la fascination qu’il provoque, sa découverte de la sexualité, sa crise existentielle profonde et la tentation du suicide lorsqu’il tombe amoureux d’une femme. En décembre 1905, N.O. Body rencontre Magnus Hirschfeld, futur fondateur de l’institut de sexologie de Berlin, qui l’épaule dans sa démarche de changement de « sexe » officiel, obtenu en 1906, et l’encourage à écrire ses Mémoires.

Plus d’un siècle après, Paul B. Preciado reçoit ces Mémoires comme une bouteille à la mer, et écrit un hommage à Karl M. Baer et aux survivant.e.s dissident.e.s de l’assignation binaire normative. Mon nom est Body, inédit publié en diptyque avec les Mémoires, est une nouvelle histoire de la sexualité avec et contre Foucault, une généalogie politique du nom propre et un cri pour une abolition des systèmes binaires d’assignation sexuelle et du genre à la naissance.

—

Karl M. Baer, né en 1885 dans une famille juive berlinoise, a été déclaré femme à sa naissance. Il mettra des années à obtenir une réassignation sexuelle. Il publie Aus eines Mannes Mädchenjahren en 1907, sous le pseudonyme de N.O. Body. Menacé par les nazis, il émigre en Palestine en 1938. Il meurt en 1956.

Paul B. Preciado est philosophe, écrivain et réalisateur. Ses œuvres, dont Un appartement sur Uranus (2019) ou Dysphoria Mundi (2022), traduites dans une dizaine de langues, sont une contribution majeure à la philosophie du corps et aux théories queer et trans.