Th. Gautier, Oeuvres complètes, Critique d'art, tome II : Salons 1844-1849

Deuxième de la série des Salons de Théophile Gautier, ce volume couvre les trois dernières années de la monarchie de Juillet et les deux premières de la Seconde République. Revenu, après une parenthèse de trois ans, à son poste de salonnier de La Presse, il peut s’y prévaloir d’une indiscutable autorité pour affronter des salons de plus en plus pléthoriques, où se trouvaient remis en question les cadres traditionnels de la vie artistique. À commencer par le jury, à l’abolition duquel il allait contribuer par ses philippiques renouvelées. Fidèle à ses premiers engagements, il continua de promouvoir la sculpture et de soutenir Delacroix, l’école ingriste et celle des paysagistes, de Cabat à Corot. Mais il prit aussi la mesure des changements en cours, qu’il s’agisse de l’engouement pour la peinture de genre, de la vogue de l’orientalisme ou des prodromes du réalisme. Il ne s’en montra pas moins attentif aux talents émergents, de Chassériau à J.-F. Millet, en passant par Gérôme, Fromentin, ou Rosa Bonheur. Il sut également, lorsqu’éclata la Révolution de 1848, se faire le porte-parole des artistes et s’engager à leur service, convaincu plus que jamais que « l’art est au-dessus des agitations et des événements ».

