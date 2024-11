Augusto Roa Bastos

Yñipyru et autres textes

Éditeurs-traducteurs : Brochard (Cécile), Ruiz Zubizarreta (Joaquín)

Paris, Classiques Garnier, Littératures du monde, 2024

Traduits depuis l’espagnol et le guarani, les poèmes, nouvelles et textes critiques d’Augusto Roa Bastos (1978-2003) s’enracinent dans la langue et la culture guarani du Paraguay.

Les textes choisis, en grande partie inédits en français, offrent ainsi un nouveau regard sur l’écriture de cet auteur magistral. Édition bilingue espagnol-français et guarani-français.

Table des matières…