Jerry Brotton, Les Quatre points cardinaux. Une histoire insolite de l'orientation.
Le nord, le sud, l’est et l’ouest : toutes les sociétés, ou presque, recourent aux directions cardinales pour s’orienter. Depuis des millénaires, les quatre points cardinaux sont indispensables à la navigation. Au coeur de l’imaginaire, de la morale et de la géopolitique de la plupart des civilisations, ils n’en restent pas moins subjectifs – et parfois contradictoires.
L’historien Jerry Brotton nous invite à découvrir ces directions en fonction de la position spatiale et temporelle des communautés humaines qui en font usage. Il nous explique pourquoi telle ou telle culture en privilégie une plutôt qu’une autre et pourquoi aucune société ne s’est jamais orientée vers l’ouest.
De nos jours, cependant, en vertu du GPS, les points cardinaux s’avèrent moins pertinents. Grâce aux applications géospatiales, nous nous situons au centre de la carte sous la forme d’un point bleu qui nous déconnecte du monde naturel. En imaginant les bouleversements que la technologie pourrait imposer à l’avenir, Jerry Brotton nous rappelle à quel point les directions cardinales ont été cruciales depuis que nous parcourons la planète.
SOMMAIRE
Remerciements
Orientation
La Bille bleue
Le pouvoir du nombre quatre
Les vents de changement
La mise en boîte de la boussole
L’est
Here Comes the Sun
En se tournant vers l’est
L’Est et l’Ouest se rencontrent
L’essor de l’orientalisme
Le point de vue de l’Orient
Le sud
Confort méridional
Le beau Sud
Le Sud retrouvé
Antigel
Un monde tourné à l’envers
Tout est parti vers le sud
Le nord
Attiré par le nord
Hyperborée
Le nord au sommet
La quadrature du cercle
Matériaux sombres
Lumière blanche
Race blanche
Nordicité
La mort du Nord
L’ouest
Le lever et le coucher
Perspectives occidentales
Quand l’ouest rejoint l’est
Le temps d’un nouvel Éden
L’Ouest sauvage ou Far West
Comment l’ouest a été conquis
Le point bleu
Index
Table des illustrations
Planches
Illustrations