Jerry Brotton, Les Quatre points cardinaux. Une histoire insolite de l'orientation.

Le nord, le sud, l’est et l’ouest : toutes les sociétés, ou presque, recourent aux directions cardinales pour s’orienter. Depuis des millénaires, les quatre points cardinaux sont indispensables à la navigation. Au coeur de l’imaginaire, de la morale et de la géopolitique de la plupart des civilisations, ils n’en restent pas moins subjectifs – et parfois contradictoires.

L’historien Jerry Brotton nous invite à découvrir ces directions en fonction de la position spatiale et temporelle des communautés humaines qui en font usage. Il nous explique pourquoi telle ou telle culture en privilégie une plutôt qu’une autre et pourquoi aucune société ne s’est jamais orientée vers l’ouest.

De nos jours, cependant, en vertu du GPS, les points cardinaux s’avèrent moins pertinents. Grâce aux applications géospatiales, nous nous situons au centre de la carte sous la forme d’un point bleu qui nous déconnecte du monde naturel. En imaginant les bouleversements que la technologie pourrait imposer à l’avenir, Jerry Brotton nous rappelle à quel point les directions cardinales ont été cruciales depuis que nous parcourons la planète.

SOMMAIRE

Remerciements

Orientation

La Bille bleue

Le pouvoir du nombre quatre

Les vents de changement

La mise en boîte de la boussole

L’est

Here Comes the Sun

En se tournant vers l’est

L’Est et l’Ouest se rencontrent

L’essor de l’orientalisme

Le point de vue de l’Orient

Le sud

Confort méridional

Le beau Sud

Le Sud retrouvé

Antigel

Un monde tourné à l’envers

Tout est parti vers le sud

Le nord

Attiré par le nord

Hyperborée

Le nord au sommet

La quadrature du cercle

Matériaux sombres

Lumière blanche

Race blanche

Nordicité

La mort du Nord

L’ouest

Le lever et le coucher

Perspectives occidentales

Quand l’ouest rejoint l’est

Le temps d’un nouvel Éden

L’Ouest sauvage ou Far West

Comment l’ouest a été conquis

Le point bleu

