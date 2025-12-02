Clément Reversé (dir.), Petit guide de survie aux discussions des repas de famille
Les repas de famille ! Un doux mélange de bons petits plats, de retrouvailles et… de débats. Entre la tante convaincue que « c’était mieux avant », votre cousin qui a un avis sur tout et votre beau-frère spécialiste de l’économie mondiale après avoir rejoint un groupe Facebook ; difficile d’échapper aux fausses vérités et clichés éculés.
Ce livre sera votre arme secrète pour traverser les discussions des repas de famille avec panache. Rédigé par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, ce guide tente de démêler le vrai du faux, vous offre des réponses éclairées et déconstruit les idées reçues.
« Les LGBT sont une mode » ?! « Les jeunes sont de plus en plus violents » ?! « Depuis #metoo on ne peut plus rien dire » ?! En quelques pages nous venons à votre secours tant pour offrir des outils de réflexion que pour calmer des débats houleux.
À glisser entre la bûche et le café ou à garder sous le coude pour frapper un grand coup (métaphorique, bien sûr) face aux discours les plus récalcitrants. Une lecture aussi instructive que nécessaire pour, enfin, survivre aux repas de famille sans indigestion (intellectuelle).
SOMMAIRE
Sous la direction de Clément Reversé :
- « Les jeunes ne veulent plus travailler. » Tensions générationnelles autour de l’activité professionnelle – DOMINIQUE MÉDA
- « Parcoursup, si tu bosses, tu as ce que tu veux. » La méritocratie à l’épreuve de la sélection universitaire – ALBAN MIZZI
- « Les jeunes sont de plus en plus violents. » Relativiser notre rapport à la jeunesse et à la violence – CLÉMENT REVERSÉ
- « Depuis #metoo on ne peut plus rien dire. » Le sexisme en famille – JOHANNA DAGORN
- « Les trans, c’est une mode. » « Théorie du genre » et minorités de genre : aller au-delà de la panique morale – ARNAUD ALESSANDRIN
- « Quoi ? tu as encore faim ? » La grossophobie, c’est en famille – MARIELLE TOULZE
- « Légaliser les drogues, c’est dangereux ! » En quoi la légalisation encadrée des drogues est bénéfique pour les consommateurs et notre société – SARAH PERRIN
- « Les chômeurs veulent juste profiter du système. » Quand les préjugés tiennent lieu d’argument – CHARLY MARIE, CHARLOTTE RAUSCHER & DAVID BOURGUIGNON
- « Le trou de la Sécu, c’est que de la fraude. » La fraude n’est pas là où on croit – PHILIPPE BATIFOULIER
- « Il y a des gens qui préfèrent venir profiter du RSA plutôt que d’aller travailler. » – NADIA OKBANI
- « Oui, mais moi j’en connais un qui… » Les moyennes, les distributions et les expériences sociales – FRANÇOIS DUBET