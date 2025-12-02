Alain Policar, Laïcité : le grand malentendu

La laïcité, synonyme à son origine de coexistence des libertés et de paix sociale, s’est transformée dans la période récente en révélateur de nos pathologies face à l’altérité. Pour unifier les conduites et les tenues, elle est invoquée comme valeur identitaire. Sa conception contraignante et sécuritaire gagne la bataille de l’opinion.

Dans cet essai inquiet, nourri d’histoire et de philosophie, Alain Policar retourne à l’intention du législateur en 1905. Il explique comment la laïcité a été la source d’un débat tendu entre partisans d’une version combattante et ceux d’une version ouverte. Le camp républicain, lui-même scindé entre ces deux interprétations, a vu alors l’emporter les défenseurs de la pacification.

L’auteur défend vigoureusement l’idée que la laïcité finit par être contre-productive quand, au lieu d’émanciper, elle devient l’arme de ceux qui cherchent à contrôler ou à exclure l’autre pour des raisons religieuses ou politiques.

Il convient de lever le malentendu et de retrouver le sens vrai et historique de notre laïcité républicaine. Comment lutter contre l’intolérance et protéger le droit et l’expression de la différence ?

