Paula Ringer, Swiftie. Une métamorphose

Entre autofiction, confession et réinvention, l’autrice compose sous la forme d’un journal intime un road trip vibrant, à la croisée des chemins, entre Kerouac, Kafka et Imogen Binnie. Ce voyage sur la côte ouest est aussi la traversée d’un espace sonore : les albums de Taylor Swift.

Dans ce récit marqué par l’influence des road-movies, il s’agit de raconter la route depuis un point de vue exclusivement féminin et féministe, de s’approprier des habitudes, des mœurs masculines.

Le mythe américain de la route appartient dès lors à une jeune femme. La misogynie, l’homophobie, le retour de l’extrême droite, le droit à l’avortement remis en cause, Paula Ringer passe au crible l’Amérique d’aujourd’hui — elle ne manque pas de questionner le fait que l’influence d’une pop star a pu être perçue comme déterminante au moment des élections présidentielles.

