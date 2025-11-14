Eva Illouz, La Civilisation des émotions. Entretiens avec Elena Scappaticci

Préface d’Ivan Jablonka

Comment le capitalisme a-t-il envahi notre vie amoureuse et sexuelle ? Comment réinventer la gauche entre le trumpisme et la politique des identités ? Où va Israël après les massacres du 7 Octobre ? Ce livre d’entretiens relie brillamment tous les ouvrages d’Eva Illouz, retraçant la genèse d’une œuvre lucide, portée par une pensée critique toujours en mouvement. À travers elle, on découvre les intuitions d’une chercheuse, les combats d’une intellectuelle de gauche, les déchirements d’une femme juive. Décryptant le monde contemporain tout en défendant les libertés démocratiques et la production du savoir dans une société ouverte, Eva Illouz incarne aujourd’hui le courage en sciences sociales.

Sociologue, directrice d’études à l’EHESS, Eva Illouz travaille sur la marchandisation des émotions et l’impact du capitalisme sur nos affects. Récompensée par les prix Anneliese-Maier, EMET, Schirrmacher et Aby-Warburg pour l’ensemble de son œuvre, elle est l’autrice d’une quinzaine de livres traduits dans le monde entier, tels que Pourquoi l’amour fait mal (Seuil, 2012) et La Fin de l’amour (Seuil, 2020).

Elena Scappaticci est journaliste et éditrice, ancienne rédactrice en chef web d’Usbek & Rica et responsable éditoriale chez Arkhê Éditions.