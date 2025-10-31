Françoise Bahoken, Nicolas Lambert (dir.), Cartographia. Comment les géographes (re)dessinent le Monde

La Terre est-elle vraiment ronde ?

Pourquoi le Nord est-il en haut sur nos cartes ?

Quelle est réellement la plus haute montagne ?

Les continents existent-ils vraiment ?

Peut-on truquer une élection avec des cartes ?

Autant de questions sérieuses ou insolites qui révèlent les dessous souvent méconnus de la fabrique cartographique. Dans cet essai accessible et richement illustré, Françoise Bahoken et Nicolas Lambert racontent comment les humains ont progressivement cartographié l’espace qui les entoure.

De la préhistoire à nos jours, de Claude Ptolémée à Albert Einstein, du précurseur Pei Xiu à l’ingénieuse Marie Tharp et l’horloger John Harrison, ce livre foisonnant d’anecdotes retrace une véritable épopée scientififique et technique, faite d’intuitions brillantes, d’erreurs fécondes et d’aventures humaines hors du commun. Dans une approche critique, il montre aussi que les cartes sont à la fois des instruments de connaissance au service du pouvoir et des outils de lutte pour le contester, voire le renverser.

Sommaire

Introduction : Il était une fois la cartographie.

Chapitre 1 : Mandarine ou citron ?

Forme. Quelle est la forme de la Terre ? Depuis quand le savons-nous ? Et comment a-t-il été possible d’en déterminer la taille ?

Chapitre 2 : Quelle heure est-il au pôle Nord ?

Coordonnées. Comment déterminer l’emplacement précis d’un lieu sur une carte ?

Chapitre 3 : « Un truc de fille »

Altitude. Comment mesurer la hauteur des montagnes ? Pourquoi choisir le niveau de la mer comme altitude 0 ? L'occasion de parler de Marie Tharp et du rôle des femmes en général en cartographie

Chapitre 4 : Le paradoxe de l’aviateur

Projection. Comment représenter la surface de la Terre sur une feuille de papier ?

Chapitre 5 : Breaking News

Orientation. Pourquoi le Nord est-il en haut ? Tous les cartographes procèdent-ils ainsi ?

Chapitre 6 : La trahison des images

Mensonge. Comment faire mentir les cartes ? Les longueurs n’existent pas, les cartographic traps, les vérités relatives de Google Maps, etc.

Chapitre 7 : Un sport de combat !

Pouvoir. « Qui contrôle la carte contrôle le monde » (Pierre Singaravélou, 2008).

Conclusion : Penser le monde en cartographe.