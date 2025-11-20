Alice Béja, Voltairine de Cleyre, anarchisme, féminismes et amours libres

« Pourquoi suis-je l’esclave de l’homme ? Pourquoi mon travail n’est pas payé comme le sien ? Pourquoi mon corps est-il contrôlé par mon mari ? Pourquoi peut-il profiter de mon travail à la maison en ne me donnant que ce qu’il souhaite ? Pourquoi peut-il m’enlever mes enfants ? Que chaque femme se pose la question. »

Voltairine de Cleyre (1866-1912) est une figure majeure du mouvement anarchiste. Avec Emma Goldman et de Lucy Parsons, elle est l’une des rares femmes reconnues du mouvement. Insoumise, elle a - dans un contexte d’industrialisation et de violence croissante des rapports sociaux, de raidissement identitaire et de répression des contestations - articulé des idées en écho avec les débats actuels :

- Quelle est la place de la violence dans les mouvements sociaux ?

- Faut-il répondre par la violence à la violence de l’État ?

- Comment penser une société sans État, fondée sur la liberté des individus et garantissant la possibilité de mener une vie digne et heureuse ?

- Comment les femmes peuvent-elles questionner les normes de genre et refuser le modèle social et moral qui leur est imposé ?

Autrice, spécialiste des États-Unis, maîtresse de conf' à Sciences Po Lille, chercheuse au Ceraps-CNRS, Alice Béja a travaillé sur le lien entre littérature et politique, le mouvement anarchiste états-unien à travers Emma Goldman et les mouvements sociaux autour de l’alimentation dans les États-Unis du tournant du XXe siècle. Ancienne rédactrice en chef de la revue Esprit, elle a produit le documentaire Emma Goldman, vivre la révolution (2018) et est membre du comité éditorial de La Déferlante.

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"Mélancolie anarchiste", par Constance Bantman (en ligne le 20 novembre 2025).