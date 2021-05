"L'eau et la mer dans les textes et les images / Water and Sea in Word and Image" (12e congrès de l'association IAWIS/AIERTI, en ligne)

En ligne

"L'eau et la mer dans les textes et les images / Water and Sea in Word and Image"

12e congrès de l'association IAWIS/AIERTI, en ligne

Fondée en juillet 1987, l’Association internationale pour l’étude des rapports entre texte et image/International Association of Word and Image Studies (AIERTI/IAWIS) a cautionné l'idée de travailler sur l'eau et la mer dans les textes et les images pour son 12ième congrès mondial.

À une époque où la pénurie d’eau guette et où l’Europe, « petit cap du continent asiatique » (Paul Valéry), est affecté même au fin fond de son épicentre par ce qui se passe sur ses rives, ce sujet à la fois chargé d’imaginaire et d’une actualité brûlante s'est imposé. Dans le roman Océan mer d'Alessandro Baricco (1993), le peintre fictif Plasson peint la mer avec de l’eau de mer. Cette scène est emblématique du fait que l’eau soit un élément difficile à cerner et pourtant nous concerne de plus en plus. Informe, il est toujours en attente d’être défini, voire résiste à tout effort de conceptualisation. La mise en discours et la mise en images de l’eau et de la mer ne vont pas de soi, relèvent d’un réel défi discursif et plastique et s’avèrent dès lors particulièrement susceptibles de remettre en question les rapports entre texte et image. De par son rythme « sans mesure » (Deleuze & Guattari, 1980), l’élément aquatique transcende la dichotomie entre arts du temps et arts de l’espace introduite par Lessing (cf. Louvel, 2002). L’indicible de l’eau n’est pas son invisible. Et pourtant, les investissements littéraires ou plastiques (histoires d’eau…) forment une véritable sémiosphère avec, à sa périphérie, une zone de « violation des liens sémiotiques » (Lotman, 1966), le règne de l’instable, de l’arbitraire, de l’inexplicable.

Le Luxembourg, fief de la sirène Mélusine et pays qui jouit d’une quantité de sources thermales, avec son campus futuriste bâti sur une friche industrielle du bassin sidérurgique, a été jugé le site approprié pour accueillir ce congrès. Désormais en ligne, le caractère foisonnant et diversifié de l'événement sera toutefois garanti : l'interface WebEx régira les sessions académiques tandis que les événements artistiques conserveront leur vivacité grâce à des enregistrements immersifs.