Julien d'Huy, Dragon. Généalogie mondiale d'un mythe

« Prononcer son nom, c’est l’invoquer ; c’est ouvrir en esprit le grand théâtre du monde et voir s’élancer dans les airs le serpent arc-en-ciel, porteur de pluies et de tempêtes ; combattre la créature qui contenait les eaux ou enserrait l’Univers de ses puissants anneaux ; c’est guetter dans le ciel la puissance qui menace les astres, qui trace dans le sol le sillon des rivières ; c’est affronter la mort et renaître. »



De la première sortie d’Afrique à nos jours, Julien d’Huy retrace les circonvolutions d’un mythe à multiples facettes et la généalogie d’une chimère qui a rampé dans les pas de l’homme, de l’Afrique à l’Australie, en passant par le Nouveau Monde et Eurasie septentrionale.

Une épopée érudite qui, s’attachant à la figure du dragon, révèle en creux toute une part de l’histoire de l’humanité.

***

Sommaire

Introduction : que se cache-t-il derrière les dragons ?

1.Le dragon, un motif universel

2. Remonter dans le temps

3. Avant – 100 000 : la mythologie ophidienne avant notre sortie d’Afrique

4. - 65 000 ans : la colonisation de l’Australie

5. - 15 000 ans : la première conquête des Amériques

6. L’Eurasie après le Paléolithique

7. Aux origines du dragon

8. Le mythe qui ne voulait pas mourir