Julien d'Huy, Dragon. Généalogie mondiale d'un mythe

  • Malakoff, Armand Colin, 2025
  • EAN : 9782200638139
  • 472 pages
  • Prix : 24,90 EUR
  • Date de publication :
«  Prononcer son nom, c’est l’invoquer  ; c’est ouvrir en esprit le grand théâtre du monde et voir s’élancer dans les airs le serpent arc-en-ciel, porteur de pluies et de tempêtes  ; combattre la créature qui contenait les eaux ou enserrait l’Univers de ses puissants anneaux  ; c’est guetter dans le ciel la puissance qui menace les astres, qui trace dans le sol le sillon des rivières  ; c’est affronter la mort et renaître.  »
 
De la première sortie d’Afrique à nos jours, Julien d’Huy retrace les circonvolutions d’un mythe à multiples facettes et la généalogie d’une chimère qui a rampé dans les pas de l’homme, de l’Afrique à l’Australie, en passant par le Nouveau  Monde et Eurasie septentrionale.

Une épopée érudite qui, s’attachant à la figure du dragon, révèle en creux toute une part de l’histoire de l’humanité.

Sommaire

Introduction  : que se cache-t-il derrière les dragons  ?
1.Le dragon, un motif universel
2. Remonter dans le temps
3. Avant – 100 000  : la mythologie ophidienne avant notre sortie d’Afrique
4. - 65 000 ans  : la colonisation de l’Australie
5. - 15 000 ans  : la première conquête des Amériques
6. L’Eurasie après le Paléolithique
7. Aux origines du dragon
8. Le mythe qui ne voulait pas mourir