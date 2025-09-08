Alexandre Moatti, Un certain M. Fabre. Valéry, Gide, Aragon et les autres...

Prix Goncourt 1923. Auteur de romans et d’essais dans la prestigieuse Collection Blanche de la NrF, chez Gallimard ; de nombreux articles dans la Nouvelle Revue Française. Poète, aussi. Ami assidu de Paul Valéry, qui préface son premier recueil de poésie en 1920. Cité par Gide et Aragon – c’est ce dernier qui mentionne avec condescendance « un certain M. Fabre » dans son fameux Traité du Style. Auteur de pièces de théâtre : Olivier Messiaen met en musique deux d’entre elles, pendant la guerre. Des peintres célèbres du Montparnasse des années 1920, Foujita, Vuillard ou Man Ray, le croquent – son portrait est en frontispice de ses œuvres.

Ingénieur de formation (École centrale), issu de la méritocratie de la IIIe République, du fin fond du Tarn. Mais aussi industriel, banquier, éditeur, l’un des premiers vulgarisateurs français de la théorie de la relativité, correspondant avec Einstein. Titulaire de brevets d’invention, pendant la Première Guerre mondiale. Pionnier de l’aviation, dans les années 1920. Et historien : comme Stefan Zweig, auteur de plusieurs biographies, consacrées à Jeanne d’Arc, saint Augustin, Copernic, saint François d’Assise.

Tenté par l'Action Française dans les années 1920 (comme beaucoup), puis candidat à la députation S.F.I.O. dans l'Aude en 1932, à la demande de Blum et dans le département de celui-ci, et sur un programme de rupture avec l'affairisme.

Tel est Lucien Fabre (1889-1952), homme d'une élite d'avant la Seconde Guerre mondiale, connu dans le Paris intellectuel et mondain des années 1920 et 1930, et dans un grand public cultivé, pendant quelques décennies après sa mort. Une figure importante de son vivant, sollicitée dans les journaux, les revues, les salons, fréquentant des personnalités comme Valéry, Messiaen, Man Ray ; et pourtant, une figure aujourd’hui complètement oubliée. C’est bien ce qui suscite notre intérêt : qu’est-ce que la notoriété résiduelle d’une personnalité, comment sa célébrité s’efface-t-elle, en même temps que les générations qui l’ont connue, comment le cas échéant peut-elle renaître ?

Sommaire :

1. Éclectisme et grande culture

2. « Qui se souvient de Lucien Fabre ? »

3. Méritocratie IIIe République

4. La guerre, blessé à 25 ans

5. Avec le 52e Régiment d’Artillerie de campagne

6. Inventions de guerre

7. À Paul Valéry, pour toujours

8. Connaissance de la déesse

9. Anicroches einsteiniennes

10. Vanikoro, et le prix Goncourt avec Rabevel !

11. Relire Rabevel, dix ans plus tard.

12. Ingénieur, cadre d’entreprise, France & Roumanie

13. Pionnier de l’aviation

14. Venise, ville-putain

15. Vignerons du Midi

16. Les invertis

17. Origines de l’homme

18. Perfide Aragon...

19. Une cagnotte pour Valéry

20. Réglons leurs comptes à Gide et Valéry

21. Princesses, duchesses et autres correspondants

22. Heureux qui comme Ulysse

23. Pilier des Nouvelles Littéraires

24. Charlot et le rire

25. Les images d’une France qui travaille

26. Un Georges de La Tour ?

27. Un socialiste audois

28. « L’homme de la sérénité »

29. « Au fond je n’aime réellement dans la vie que les femmes »

30. Pathé-Cinéma

31. Rions sous l’Occupation

32. Dieu est-il innocent ?

33. Rabevel au cinéma ?

34. Du rififi à la Libération

35. Tristan et Yseult

36. Rien ne sera plus comme avant

37. Avoir raison contre Sartre ?

38. Le cercle des poètes disparus

39. La bibliothèque idéale de Raymond Queneau

40. Babion le luxurieux ; fin de l’aventure

41. Éloges de Fabre, après sa mort

42. Jeanne d’Arc, réédition 1977

43. Controverses wikipédiennes

44. À mon ami Lucien Fabre

Annexe ― Écrits de Lucien Fabre.