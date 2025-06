"Danseuses dans des espaces mondains (1871-1914) : promouvoir la danse et accéder à de nouvelles fonctions". Conf. de Hélène Marquié (séminaire "Circulations théâtrales : le rôle des agentes ", en ligne)

Dernière séance du webinaire mensuel « Circulations théâtrales : le rôle des agentes » pour le programme Printemps-Été 2025, le vendredi 13 juin de 14h à 16h, sur BBB.

Nous aurons le plaisir d’écouter Hélène Marquié (Université Paris 8) pour une conférence intitulée « Danseuses dans des espaces mondains (1871-1914) : promouvoir la danse et accéder à de nouvelles fonctions ».

Le webinaire se veut accessible à toutes et à tous, aux chercheurs et aux chercheuses, aux étudiantes et aux étudiants, aux curieux et aux curieuses, aux amies et aux amis, que vous souhaitiez rejoindre le groupe de recherche ou simplement écouter les conférences.

—

Danseuses dans des espaces mondains (1871-1914) : promouvoir la danse et accéder à de nouvelles fonctions

L’importance des réseaux mondains et des salons a été bien démontrée pour la musique, notamment par les travaux de Myriam Chimenes. Par contre, rien n’est venu documenter le sujet pour la danse – hormis pour ce qui concerne Isadora Duncan, Loïe Fuller et les Ballets russes. Or, même si un fossé social et symbolique, bien plus profond que pour les musicien·nes, séparait la danse – les danseuses – de ces cercles, ils ont joué un rôle fondamental dans la carrière professionnelle de beaucoup de danseuses, notamment de celles qui ont alors accédé à la profession de maîtresse de ballet, et pour médiatiser une culture de la danse dont elles ont été porteuses. C’est en effet entre 1871 et 1914 que les danseuses ont, en France, investi l’activité, jusque-là privilège masculin, dans un contexte d’inflation de besoins chorégraphiques, suite à la libéralisation des entreprises théâtrales et à la déréglementation des cafés-concerts en 1864 et 1867 et dans un contexte de pénurie de danseurs. Outre les activités de chorégraphe et de direction d’artistes que la fonction imposait, beaucoup de ces femmes ont aussi constitué et diffusé une culture chorégraphique nouvelle : reconstitutions de danses anciennes et antiques, réflexions pédagogiques et diffusion d’enseignements, promotion de la danse, collections, etc.

Portant sur des recherches en cours, l’intervention tentera de préciser la nature de ces cercles (salons, conservatoires privés et autres instituts, occasionnels ou pérennes…), quelles étaient leurs activités (fêtes privées, enseignements artistiques, diffusion culturelle…), la nature de leurs liens avec certaines danseuses et quelles ont été les activités de ces dernières, quelles en étaient les contraintes et aussi les avantages retirés.

Par ailleurs, si ces cercles ont très souvent été initiés et/ou organisés par des femmes, agissant alors comme « agentes », les danseuses qui les fréquentaient ont elles-mêmes été agentes, que ce soit par leurs actions de diffusion de certaines formes chorégraphiques nouvelles ou en y introduisant d’autres danseuses, et cette recherche conduit à esquisser un réseau féminin, souvent hiérarchisé et néanmoins efficient.

Hélène Marquié est professeure au département d’études sur le genre de l’université Paris 8, spécialiste de danse et des arts vivants, membre du laboratoire « Scènes du monde, création, savoirs critiques ». Un volet important de ses recherches porte sur la danse dans les débuts de la Troisième République, l’accession des femmes à la profession de maîtresse de ballet, sur les circulations esthétiques et les modernités en présence, ainsi que sur les conditions de vie et de travail des artistes du spectacle à cette époque ; un autre volet concerne les effets du genre dans le secteur chorégraphique actuel. Elle a publié Non, la danse n'est pas un truc de filles ! Essai sur le genre en danse (l’Attribut, 2016), avec Charlotte Foucher et Frédérick Duhautpas, Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions et réseaux féminins et féministes (Presses universitaires Paris Nanterre, 2022), avec Raphaëlle Legrand et Florence Launay, Femmes de l’Opéra-Comique, 3 vol., à paraître en 2025 et 2026. Plus spécifiquement autour du thème abordé ici, « Cours de chorégraphie et leçons de danse, pour les artistes, les gens du monde et les autres. Un nouvel enseignement de la danse en France avant la Première Guerre mondiale », Danse et éducation, Patrick Germain-Thomas, Joëlle Vellet (dir.), Recherches en danse n° 11, 2022. https://journals.openedition.org/danse/5430

Pour participer à l’événement, vous pouvez vous connecter sur le lien suivant : https://bbb.univ-avignon.fr/rooms/txo-fyd-5sy-ntg/join