"Repenser les formes poétiques : pratiques contemporaines et modernité dans l'œuvre de Franck Venaille". Soutenance de Stéphane Cunescu (dir. Gérald Purnelle et de Martine Créac'h, Liège & Paris 8)

Thèse préparée en cotutelle entre l'Université de Liège et l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis,

sous la direction de Gérald Purnelle et de Martine Créac'h.

La soutenance se tiendra le 6 février à 14h30, dans l'Amphitéâtre Grand Physique (Université de Liège, 7 place du Vingt-Août, Bât. A1).

—

Composition du jury :

Stéphane Baquey, Maître de conférences à l'Université Aix-Marseille

Martine Créac'h, Professeure émérite à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Laurent Demoulin, Professeur à l'Université de Liège

Laure Michel, Professeure à l'Université Lumière Lyon 2

Nancy Murzilli Professeure à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Gérald Purnelle Professeur à l'Université de Liège

—

Résumé de la thèse :

Dans le cadre d'une première thèse de doctorat consacrée au poète, homme de radio et revuiste Franck Venaille (1936-2018), nous examinons son oeuvre du point de vue de la diversité des formes poétiques qu'elle mobilise. Monographique, cette recherche procède toutefois à une large traversée du champ poétique contemporain. Nous prenons comme point de départ le début des années 1960, marquées par l'engagement politique de Venaille et l'expérience de la guerre d'Algérie, événements biographiques qui fondent le devenir de son oeuvre et permettent d'introduire la notion de "mise en forme" du vécu. Notre travail prend ensuite en considération la dynamique de création collective à travers laquelle Venaille s'illustre en tant qu'homme de revues (Chorus, Monsieur Bloom) entre 1968 et 1980. L'étude de l'ensemble de la production venaillienne permet de mettre en avant les expérimentations formelles (typographiques, syntaxiques, rythmiques) au sein d'une écriture qui déploie une poétique à partir du matériau-prose, tout en faisant la part belle à des formes poétiques de la narration.

L'approche que nous menons met en évidence le fait que l'évolution du parcours de Venaille illustre avec éloquence la possibilité d'un dépassement des catégories qui divisent le champ contemporain ("lyriques" contre "formalistes"). Par ailleurs, l'importance des arts visuels, de la musique, mais aussi de la pratique radiophonique à travers le régime esthétique de l'oeuvre nous permet d'approcher la façon dont le travail sur les formes poétiques préexistantes se voit renouvelé grâce au recours à l'intermédialité. C'est en définitive la question de la modernité qui sert de fil conducteur à cette exploration. Interrogeant la revendication d'une modernité par Venaille au départ du dialogue que ce dernier entretient avec Baudelaire, cette thèse aborde la manière dont l'oeuvre venaillienne repense les formes du poétique, et se fait un témoin de la réalité de son temps.