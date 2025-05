Jérémie Alliet et Chloé Maestroni (éd.), Juger

Anthologie

Édition de Jérémie Alliet, Chloé Maestroni

De l’intime conviction du magistrat au regard acerbe du critique d’art, du verdict implacable des réseaux sociaux à l’évaluation constante de nos choix personnels, juger est au cœur de notre existence. Mais qu’est-ce qui unit ces formes si diverses d’un même acte ? Comment nos jugements façonnent-ils notre rapport au monde et aux autres ?

Ce recueil explore la richesse sémantique et philosophique du verbe « juger » à travers des perspectives variées. De la cour d’assises à la philosophie esthétique, du tribunal de l’Histoire au for intérieur de la conscience morale en passant par la rigueur de la loi divine, ces textes nous invitent à considérer avec lucidité cette faculté fondamentale qui, selon qu’elle s’exerce avec discernement ou précipitation, peut être source de justice ou d’injustice, de clairvoyance ou d’aveuglement.

Cette anthologie rassemble les plus grands textes sur l’acte de juger, issus de la philosophie et des sciences sociales (Montesquieu, Kant, Nietzsche, Sartre, Arendt, Rawls, Bourdieu, Badinter…) comme de la littérature (Racine, Hugo, Dumas, Flaubert, Kafka, Carrère, McEwan…).

