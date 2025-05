Anca Visdei, Cioran ou le gai désespoir

Finaliste Goncourt de Printemps 2025 - Prix de la Biographie Edmonde Charles-Roux 2025. La seule biographie complète disponible de Cioran. De ses années de jeunesse à ses derniers jours à Paris, cette biographie nourrie de témoignages et de textes inédits retrace l'itinéraire d'Emil Cioran (1991-1995) penseur, qui érigea le cynisme en philosophie de vie, sans occulter les choix politiques controversés de sa jeunesse.

Lire au pied de la lettre l'ironiste lucide que fut Emil Cioran (1911-1995), maître du paradoxe et de l'aphorisme, serait la plus sûre façon de mal le connaître. Sa vie durant, ce fils de pope et d'une mère mélancolique, venu au monde dans la mosaïque ethnique des Balkans, a chéri l'inconvénient d'être né, fatalité tragicomique qui est la matrice de son œuvre. Au lieu de sombrer dans la folie, il y a trouvé ses plus grandes jouissances.

Car l'ermite de la rue de l'Odéon était un intellectuel passionné, voire colérique, sensuellement hanté, luttant mal contre la misogynie et l'antisémitisme. S'il a " connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès ", les émois du cœur n'y firent pas exception, jusque dans son grand âge. Sans oublier les emportements idéologiques de sa jeunesse qu'il ne regretta qu'avec peine.

De ses années de jeunesse en Transylvanie à ses derniers jours à Paris, en passant par l'Allemagne nazie, l'Espagne et la côte dieppoise, la vie de Cioran est ici racontée dans ses moindres détours par Anca Visdei, qui l'a connu, à l'aide de témoignages, de lettres et de textes en roumain inédits en français, qui font de cette biographie la plus complète à ce jour.

