Gilles A. Tiberghien, Emmanuel Hocquard. Une enquête en poésie

Dans la première partie de ce livre, l'auteur mène une enquête. Son objet ? L'oeuvre littéraire d'Emmanuel Hocquard. Sa démarche ? Suivre la trace d'un écrivain qui fonda les Editions Orange Export Ltd, passait aisément les frontières et aimait à la fois la poésie américaine et Tanger. Son dessein ? Prouver que l'écrivain dérobait des formes littéraires pour les transformer (celle de l'élégie ou du roman noir américain, par exemple), tendait à l'effacement des genres et s'intéressait aux processus par lesquels l'écriture poétique consigne notre rapport au monde.

La seconde partie fournit des pièces à conviction en offrant un large choix de textes d'Emmanuel Hocquard. Elle donne à lire en particulier les élégies, forme poétique traditionnelle dont l'écrivain renouvela le rythme et la signification.

