Nommer les écrits de soi, XVIe-XXIe s. (Sorbonne)

Nommer les écrits de soi (XVIe-XXIe siècle)

Colloque international organisé par

Delphine Amstutz (CELLF/IUF), Jean-Christophe Igalens (CELLF) et Alexandre Tarrête (CELLF)

Avec le soutien du CELLF, de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et de l’Institut Universitaire de France

Les 19 et 20 juin 2025

Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente, Amphi G. Molinié (9h30-18h)

Comment les écrivains, les éditeurs et les lecteurs désignent-ils les « écrits de soi » ? Les titres aujourd’hui couramment utilisés (mémoires, autobiographie, vie, journal…) ont une histoire complexe. Ce colloque se propose de mener une enquête lexicologique sur les termes-clés de l’écriture de soi : noms de genres, titres et sous-titres, qu’ils soient employés dans l’œuvre ou hors du texte, par les auteurs, les éditeurs et les lecteurs, ou dans les traductions vers les autres langues européennes… Il s’agit d’analyser l’emploi des différents intitulés génériques au cours des siècles, de retracer l’émergence de ceux qui se sont imposés aujourd’hui, mais aussi de retrouver des appellations disparues, pour restaurer une complexité, un foisonnement, et pour interroger les frontières des genres, comprendre l’influence des modèles imités, saisir les différences entre les aires linguistiques. Au-delà des titres devenus usuels aujourd’hui, nous chercherons à retrouver ceux utilisés dans les manuscrits, les premières éditions, les traductions, les rééditions ultérieures ; nous nous intéresserons aussi aux périphrases ou aux métaphores métatextuelles utilisées dans l’œuvre elle-même et dans les différents paratextes, pour désigner quelques écrits de soi.

Programme

Jeudi 19 juin matin

9h30-10h Delphine Amstutz, Jean-Christophe Igalens, Alexandre Tarrête : Accueil et Introduction

10h-10h30 Christine Noille (Sorbonne Université/CELLF) : « 'Histoire de ma vie' : les mots et la chose »

10h30-11h Jean-Christophe Igalens (Sorbonne Université/CELLF) : « 'Histoire de ma vie', 'Fragments de l'histoire de ma vie' : variations autour d'un titre (Casanova, Ligne, Sand) »

11h-11h30 Discussion et pause

Présidence : Jean-Charles Monferran

11h30-12h Lionel Piettre (Aix-Marseille U/CIELAM) : « Sur la concurrence entre 'commentaires' et 'Mémoires' au XVIe siècle »

12h-12h30 Julien Goeury (Sorbonne Université/CELLF) : « Un nom ou un surnom ? Le cas des mémoires d’Aubigné »

12h30-13h Discussion et pause

Jeudi 19 juin après-midi

14h30-15h Karin Westerwelle (Universität Münster) : « Essai et écriture autobiographique dans la réception allemande de Michel de Montaigne»

15h-15h30 Bérengère Darlison (Sorbonne Université/CRLC) : « Qu'y a-t-il dans un nom de genre ? Sur les termes Mémoires, memoirs et memoir»

15h30-16h Stéphanie Géhanne-Gavoty (Sorbonne Université/CELLF) : « Les Mémoires sur la vie de Palissot rédigés par lui-même au fil des éditions [1770-1809] »

16h-16h30 Discussion et pause

16h30-17h Caroline Trotot (Université Gustave Eiffel): « Les Mémoires de Charlotte Arbaleste »

17h-17h30 Alicia Viaud (Université de Montréal) : « Les « Mémoires » de Marguerite de Valois d’une édition à l’autre »

17h30-17h45 Discussion



Vendredi 20 juin matin

Présidence : Christophe Martin

9h30-10h Alexandre Tarrête (Sorbonne Université/CELLF) : « La Vita de J.-A. de Thou »

10h-10h30 Agnès Cousson (U de Bretagne Occidentale) : « Autour du Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson »

10h30-11h Françoise Le Borgne (U Clermont-Auvergne/CELIS) : « Rétif de la Bretonne et sa redéfinition des écrits de soi : ‘une entreprise hardie qui n’a pas encore été tentée’ »

11h-11h30 Discussion et pause

11h30-12h Bruno Tribout (U of Aberdeen): « Nommer les Mémoires : l’exemple de La Rochefoucauld »

12h-12h30 Fanny Boutinet (U d’Artois) : « Les écrits de soi dans les catalogues de libraires hollandais (XVIIe-XVIIIe s.) »

12h30-13h : Discussion et pause

Vendredi 20 juin après-midi

Présidence : Jean-Louis Jeannelle

14h30-15h Mathilde Bernard (U Paris Nanterre) : « Le “magazin [des] curiosités” de L’Estoile ou comment nommer cet étrange objet mouvant »



15h-15h30 Françoise Simonet-Tenant (Sorbonne Université/CELLF) : « Actualité ou obsolescence de l’appellation journal intime ? »

15h30-16h Jean-Christophe Corrado (CELLF) : « Titrologie et inflexion générique dans les écrits de soi de Marcel Jouhandeau »

16h-16h30 Discussion

16h30-16h45 Conclusions.