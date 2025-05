Visages de la civilité XVIe-XVIIIe siècles. Tensions, théories et représentations (Lille)

Visages de la civilité (XVIe–XVIIIe siècles) : tensions, théories et représentations

Université de Lille, 5–7 juin 2025

Campus Pont-de-Bois, Maison de la Recherche

Hospice Comtesse, Lille

Le colloque international "Visages de la civilité (XVIe–XVIIIe siècles)" se tiendra à Lille du 5 au 7 juin 2025. Il réunira des spécialistes de littérature, d’histoire, de rhétorique et d’anthropologie culturelle autour des formes, des usages et des représentations de la civilité dans l’Europe des XVIe-XVIIIe siècles. En croisant les perspectives théoriques et historiques, l’événement s’intéressera aux tensions entre normes et pratiques, aux stratégies d’adaptation ou de transgression, ainsi qu’aux enjeux genrés et interculturels liés à cette notion.

Programme

Jeudi 5 juin

Université de Lille, Campus Pont-de-bois, Maison de la Recherche, salle F 044

Origines et théories de la civilité : discours et concepts

8h45 – Accueil des participants

9h00 –Ouverture du colloque

Président de séance : Ullrich Langer (U. du Wisconsin-Madison)

9h30 – Alain Montandon (U. Clermont Auvergne) - Conférence inaugurale

10h15- Discussion et pause

Présidente de séance : Adrienne Petit (U. de Lille)

10h45 – Florence Bistagne (U. Aix-en-Provence, IUF) : De l'Italie antique à l'Italie humaniste : pour une archéologie de la civilité européenne

11h15 – Blandine Perona (U. de Valenciennes, IUF) : Civilité et courtoisie de Du Bellay à Montaigne

11h45 – Hélène Merlin-Kajman (U. Paris III Sorbonne Nouvelle) : Civilité ou courtoisie (XVIe-XVIIe siècles)

12h15 – Discussion et pause

La civilité en question. L’épreuve de l’incivilité et de la violence

Présidente de séance : Magdalena Koźluk (U. de Łódź)

14h00 – Justyna Giernatowska (U. de Łódź) : Les convenances qui régissent la violence : les représentations du duel dans les formes narratives brèves aux XVIe et XVIIe siècles

14h30 – Frank Greiner (U. de Lille) : Violence, bienséances et civilisation dans le théâtre de Pierre Corneille

15h00 – Dominique Bertrand (U. Clermont Auvergne) : La civilité à l’épreuve de la captivité : parodie et détournement des codes chez Dassoucy

15h30 – Discussion et pause

Présidente de séance : Delphine Denis (Sorbonne U.)

16h00 – Bernd Renner (CUNY) - Faux éloge et blâme caché ? L’apport de la satire au conflit entre civilité et incivilité

16h30 – Caroline Jacot-Grapa (U. de Lille) : In-civilité de Diderot dans ses écrits sur la peinture

18h00 – Spectacle littéraire et musical, Théâtre des Passerelles: Le Grief des dames, avec Caroline Arnaud (chanteuse lyrique), Étienne Galletier (théorbe, luth) et Anne-Guersande Ledoux (comédienne).

Vendredi 6 juin

Université de Lille, Campus Pont-de-bois, Maison de la Recherche, salle F 044

Pratiques de la civilité : rhétorique, société, politique

Présidente de séance : Sophie Hache (U. de Lille)

09h00 – Delphine Amstutz (Sorbonne U.) : Civilité et diplomatie au XVIIe siècle

09h30 – George Hoffmann (U. de Virginia) : Civilité politique et civilité religieuse dans les comportements parlementaires du XVIe siècle

10h00 - Discussion et pause

Président de séance : Frank Greiner (U. de Lille)

10h30 – Jean Balsamo (U. de Reims) : L’Album amicorum en tant que pratique de civilité noble et érudite dans la seconde moitié du XVIe siècle

11h00 – Cécile Lignereux (U. de Grenoble) : Vraies continuités et fausses ruptures dans les manuels d'art épistolaire de l'âge classique

11h30 – Delphine Denis (Sorbonne U.) & Françoise Poulet (U. de Bordeaux) : Stéréotypie et figement : le prêt-à-parler du discours amoureux

12h00 – Discussion et pause

La civilité au prisme des genres

Président de séance : Jean Balsamo (U. de Reims)

14h00 – Ullrich Langer (U. du Wisconsin-Madison) : Civilité et tyrannie : les remèdes de la nouvelle

14h30 – Adèle Payen de La Garanderie (Sorbonne U. et U. de Rouen Normandie) : Des Isles Fortunées ? Contextes, formes et enjeux de la civilité catullienne au XVIe siècle

15h00 – Discussion et pause

Présidente de séance : Małgorzata Sokołowicz (U. de Varsovie)

15h30 – Marie Raulier (U. de Bâle) : Un modèle de civilité cavalière : lectures de Xénophon au manège

16h00 – Magdalena Koźluk (U. de Łódź) : Civiliser l’amour dans le discours médical aux XVIe et XVIIe siècles en France

16h30 – Discussion

Samedi 7 juin

Musée de l'Hospice Comtesse, Lille, salle Desmet

Civilités féminines

Présidents de séances : Dariusz Krawczyk (U. de Varsovie / U. de Lille), Marie-Claire Thomine (U. de Lille), Nora Viet (U. Clermont Auvergne)

9h00 – Anna Loba (U. de Poznań) : Civilité féminine ou civilité au féminin – le cas des œuvres de Christine de Pizan

9h30 – Emily Butterworth (King’s College London) : Civilité et vivre-ensemble chez Marguerite de Navarre

10h00 – Discussion et pause

La civilité au contact des cultures

10h30 – Françoise Le Borgne (U. Clermont Auvergne) : La civilité du sauvage dans la littérature du XVIIIe siècle

11h00 – Małgorzata Sokołowicz (U. de Varsovie) : La civilité française à l’épreuve de « l’incivilité barbare » : Lettres sur l’Égypte (1785) de Claude-Étienne Savary et Voyage en Syrie et en Égypte de Volney (1787)

11h30 – Marta Wojtkowska Maksymik (U. de Varsovie) : Courtesy at a 16th-century court on the example of the Polish Courtier (1566) by Łukasz Górnicki and the Books on the Education and Training of Every Superior (1558) by Stanisław Koszutski

12h00 – Discussion et clôture

12h30 - Déjeuner

Organisation :

Dariusz Krawczyk, Marie-Claire Thomine, Nora Viet

Comité scientifique :

Michèle Clément (Université Lumière Lyon 2)

Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre)

Nancy Frelick (University of Britsh Columbia)

Izabella Zatorska (Université de Varsovie)

Scott Francis (University of Pennsylvania)

Bruno Méniel (Nantes Université)

Jean-Charles Monferran (Sorbonne Université)

Bernd Renner (CUNY)