Michaël Bloche, Françoise Vielliard, Du « prince des bibliothécaires » au « modèle des archivistes ». Lettres de Léopold Delisle à Charles de Beaurepaire (1851-1908)

Léopold Delisle (1826-1910) et Charles de Beaurepaire (1828-1908), enfants du Cotentin et très attachés à leur terre natale, sont liés d’une profonde amitié depuis l’École des chartes. Ils figurent parmi les pionniers de l’érudition historique en France, qui connaît un essor sans précédent au XIXe siècle. La carrière du premier s’est déroulée à la Bibliothèque nationale (1852-1905), celle du second aux Archives départementales de la Seine-Inférieure (1851-1905), surnommées « le plus beau dépôt de France ».

L’édition des 346 lettres, pour la plupart inédites, adressées par Léopold Delisle à Charles de Beaurepaire, entre 1851 et 1908, conservées aux Archives départementales de la Seine-Maritime, est complétée par des tables des publications des deux savants auxquelles font référence les lettres et par une table de leurs contemporains cités dans ces dernières.

La correspondance présente un intérêt majeur pour l’étude du monde des antiquaires et érudits normands. Elle retrace les premiers développements de la Société des bibliophiles normands et de la Société de l’histoire de Normandie et éclaire, à travers l’histoire de l’École des chartes et du réseau des chartistes, l’histoire de la professionnalisation des services d’archives et des bibliothèques, ainsi que l’histoire de l’édition des sources historiques, en particulier celles de la Normandie.

Table des matières :

Introduction

Sources

Bibliographie sélective

Tables des publications de Léopold Delisle et de Charles

de Beaurepaire citées dans la correspondance

Bibliographie de Léopold Delisle

Bibliographie de Charles de Beaurepaire

Principes d’édition

Lettres de Léopold Delisle à Charles de Beaurepaire

Annexes

Index des noms de personne

Acronymes utilisés

Remerciements