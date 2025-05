Spectacle : Grief des dames de Marie de Gournay (Lille)

Le Grief des Dames est un concert littéraire qui fait retentir la voix de la philosophe Marie de Gournay (1565-1645).

Le titre du spectacle est emprunté à l’une des oeuvres les plus combattives de Marie de Gournay, qui est aussi l’autrice de l’Égalité des hommes et des femmes (1622). Le Grief des Dames (1626) constitue un cri qui revendique une liberté simple et fondamentale, celle de s’exprimer sans être entravée par le mépris d’hommes sûrs de leur supériorité. Il fait à la fois entendre la confiance humaniste dans la puissance du dialogue et l’indignation que les femmes en soient exclues.

Les représentations auront lieu dans le cadre de deux manifestations scientifiques et d'une tournée de l'Opérabus :

- le 5 juin : dans le cadre du colloque "Visages de la civilité: XVIe-XVIIe. Tensions, théories et représentations", Université de Lille

- le 13 juin : dans le cadre du colloque organisé par la FISIER "Nouvelles voies des études sur la Renaissance", Sorbonne Université, Paris

- du 6 au 12 juin, le spectacle sera en tournée dans les Hauts-de-France, pour plus d'informations voir le site https://www.chaire-tvp.com/go/index.php/event/grief-des-dames-le-manifeste-de-marie-de-gournay/

Lien vers la billetterie du service culturel de Sorbonne Université…

CONCEPTION ARTISTIQUE

Caroline ARNAUD, chanteuse lyrique. Formée au sein du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris, lauréate du Concours International de Chant Baroque de Froville en 2015, elle collabore régulièrement avec des ensembles tels le Poème Harmonique (Vincent Dumestre), Marguerite Louise (Gaétan Jarry), Pygmalion (Raphaël Pichon) et Harmonia Sacra (Yannick Lemaire).

Étienne GALLETIER, théorbe et luth. Diplômé du CNSM de Lyon, il collabore régulièrement avec les ensembles Marguerite Louise (Gaétan Jarry), Les surprises (Louis-Noël Bestion de Camboulas), Le Poème Harmonique (Vincent Dumestre).

Anne-Guersande LEDOUX, comédienne. Depuis sa rencontre fondamentale avec Eugène Green et le Théâtre de la Sapience, elle entretient un lien privilégié avec la scène baroque, même si elle fréquente aussi d'autres univers théâtraux. Elle jouait récemment Madame de Sotenville dans le Georges Dandin mis en scène par Michel Fau. Elle est récitante aux côtés d'ensembles de musique et dirige également des ateliers de formation à la déclamation baroque auprès de différents publics.

CONCEPTION LITTÉRAIRE

Blandine PERONA, maîtresse de conférences HDR, UPHF, membre junior de l’Institut Universitaire de France (2021-2026).

Adrienne PETIT, maîtresse de conférences, Université de Lille.

Émilie PICHEROT, professeure des universités, Université de Lille, membre junior de l’Institut Universitaire de France (2020-2025).



Ce spectacle est co-réalisé par la compagnie Harmonia Sacra. Il a été financé avec le soutien de la Chaire Tourisme et Valorisation Du Patrimoine, de l’UPHF, de l’Institut Universitaire de France, du laboratoire ALITHILA de l’Université de Lille et de la FISIER (Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l’Étude de la Renaissance).