Wifredo LAM – Livres d’artiste/ Artist’s Books. Dialogues avec/with Antonin Artaud, André Breton, Aimé Césaire, René Char, Jacques Dupin, Édouard Glissant, Alain Jouffroy, Ghérasim Luca, André Pieyre de Mandiargues, Jean-Dominique Rey (éd. J. Khalfa)

Wifredo LAM – Livres d’artiste/ Artist’s Books. Dialogues avec/with Antonin Artaud, André Breton, Aimé Césaire, René Char, Jacques Dupin, Édouard Glissant, Alain Jouffroy, Ghérasim Luca, André Pieyre de Mandiargues, Jean-Dominique Rey

Jean Khalfa (éd.)

Contributions de Isabelle Chol, Charlène Clonts, Dorota Dolega-Ritter, Carlos Fonseca, Édouard Glissant & Jean Khalfa

Au cœur de l’œuvre gravée de Wifredo Lam, extraordinairement protéiforme, se trouvent des livres d’artiste créés avec les plus grands poètes de son temps. Pour en éclairer la complexité, cet ouvrage présente l’histoire, la pensée et les techniques de ces collaborations et la perspective singulière d’un spécialiste sur l’œuvre conjointe de l’artiste et d’un écrivain, dialogues impliquants intimement aussi d’autres acteurs : graveurs, imprimeurs et éditeurs. Le lecteur sera, on l’espère, le témoin de l’œuvre vivante, absolument singulière, en train de se faire dans des rencontres où se jouent tout autant la vie des protagonistes que le sens d’une époque extraordinaire.

At the heart of Wifredo Lam’s extraordinarily protean engraved work are artist’s books created with the greatest poets of his time. To shed light on their complexity, this book presents the history, thought and techniques behind these collaborations and the singular perspective of a specialist on the joint work of the artist and a writer, dialogues that also intimately involve other actors: engravers, printers and publishers. The reader will be, we hope, the witness of the living, absolutely singular work, in the process of being made in encounters where the lives of the protagonists are as much at stake as the meaning of an extraordinary era.