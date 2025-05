Après soi : écrire pour ses enfants ou comment transmettre la réputation familiale, XVIe-XVIIIe s. (Orléans))

Après soi : écrire pour ses enfants ou comment transmettre la réputation familiale

(xvie-xviiie siècles)

Journée d’études, 6 juin 2025

Université d’Orléans, CIUR, hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup, 45 000 Orléans

Organisation :

Laure Depretto, université d’Orléans, laboratoire POLEN, équipe Claress, AAP générique MSH Val-de-Loire 2024, https://www.msh-vdl.fr/category/projets-finances/2024-aap-generiques/

Contact :

laure.depretto@univ-orleans.fr

Soutenu par la MSH Val de Loire (AAP générique 2024), ce projet interdisciplinaire qui s’inscrit dans l’axe « Transmission(s), transfert(s), réappropriation(s) » entend faire dialoguer historiens et littéraires sur les écrits, manuscrits et publiés, adressés et destinés aux descendants à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles). La mise en commun de l'analyse textuelle et de l'histoire sociale des familles permettra de saisir les enjeux de la transmission de la réputation. En travaillant sur la constitution d’archives familiales, certaines restées à l’état manuscrit, d’autres publiées et devenues des textes littéraires, on examinera les opérations d’anticipation et de préparation par écrit d’une bonne opinion attachée à un clan, une famille, une maison par les générations à venir. Les écritures testamentaires et les archives familiales manifestent un souci de la réputation post mortem qui guide les choix matériels d’écriture, de diffusion, voire de publication, ainsi que le choix des formes, des modèles littéraires et des genres éditoriaux adoptés par les parents et aïeux scripteurs qui veulent transmettre davantage qu’un héritage matériel. Il s’agira de montrer les étapes et l’évolution, sur le temps long, du XVIe au XVIIIe siècle, du discours adressé aux enfants, à la fois conservatoire d’une mémoire familiale, tombeau des ancêtres et objet à transmettre d’une génération à la suivante.

Programme de la journée

10h00-10h15 Ouverture de la journée par Gabriele Vickermann-Ribémont, université d’Orléans, dir. Laboratoire POLEN

10h15-10h30 Laure Depretto, université d’Orléans, présentation du projet « Après soi 16-18 »

10h30-11h15 Mathilde Bernard, université Paris Nanterre, « Le souci de la transmission chez Pierre de L'Estoile »

11h15-12h15 Laurence Giavarini, université de Bourgogne et Élie Haddad, CNRS, « L'idéal et le matériel : enquête sur les formes écrites de la réputation nobiliaire (fin xvie-début xviiie siècle) »

Questions et discussions

Déjeuner 12h30-14h

14h Bruno Tribout, université d’Aberdeen, Écosse, « Les Mémoires de La Rochefoucauld, une mémoire familiale en procès ? »

14h45-15h30 Gaël Rideau, université d’Orléans, « Réputations familiales et jeux d'échelles dans les écrits du for privé au XVIIIe siècle »

Questions, discussions et conclusions.