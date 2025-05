Usages et exploitations des mémoires de l’Antiquité (Caen)

Usages et exploitations des mémoires de l’Antiquité

Journées d’étude – ERC AGRELITA*

Programme…

Jeudi 12 juin ‧ 8h45-17h15

8h45 : Accueil des participants

9h00 : Mot d’accueil et introduction par Catherine Gaullier-Bougassas

9h15 : Luciana Romeri (UMR Craham ‧ Unicaen), Réception et ré-élaboration de la culture grecque à l’époque impériale. Le cas d’Athénée de Naucratis, entre volonté mémorielle et volonté critique

10h15 : Discussion et pause

10h45 : Alexis Chen (UMR IAO ‧ ENS Lyon), Créer l’Antiquité, fonder la sagesse. L’invention du passé prédynastique et des Rois-Sages fondateurs dans la Chine des Royaumes Combattants

11h45 : Discussion, puis déjeuner pour les conférenciers

14h00 : Laurent Glattli (Université Humboldt de Berlin), L’Inde ancienne, entre historicisation des mythes et mythologisation de l’histoire

(École française d’Extrême-Orient), Aux portes du passé, le gardien de la Ville de Celui qui prit le Gange (Inde, X -XXI siècles) 15h00 : Claudine Le Blanc (UR CERC ‧ Sorbonne Nouvelle), L’Antiquité contre les femmes? Reconstructions modernes de figures féminines de l’Inde ancienne

15h30 : Discussion et pause

16h00 : Katharina Jobst (UR REIGENN ‧ Sorbonne Université), La réception de l’Antiquité “orientale” par les pionnières de la danse moderne, de l’espace germanique à l’Inde (1920-1940)

17h00 : Discussion, puis dîner pour les conférenciers

Vendredi 13 juin ‧ 9h-17h

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Marc Toutant (UMR CETOBaC ‧ CNRS), Alexandre et ses philosophes conseillers dans les traditions littéraires turques médiévales

10h15 : Discussion et pause

10h45 : Christine Dumas-Reungoat (UMR Craham ‧ Unicaen), Le savant mésopotamien Oannès. Quelques exploitations de cette figure hybride de Bérose à Flaubert

11h45 : Discussion, puis déjeuner pour les conférenciers

14h00 : Deivid Valério Gaia (Université fédérale de Rio de Janeiro), Écho et Narcisse: l’arrivée des divinités grecques au Brésil de Mestre Valentim (1785)

15h00 : Discussion et pause

15h30 : Laurent Nespoulous (UMR IFRAE ‧ Inalco), Inventer le neuf avec l’ancien. La place de ce qui est “antérieur” dans la construction du Japon

16h30 : Discussion, puis dîner pour les conférenciers

Organisation : Catherine Gaullier-Bougassas, Angèle Tence, Laure Cébe

* Journées d’étude organisées dans le cadre de l’ERC Advanced Grant AGRELITA ‧ The Reception of Ancient Greece in Premodern French Literature and Illustrations of Manuscripts and Printed Books (1320-1550): how invented memories shaped the identity of European communities. This project has received funding from the European Commission’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No 101018777.