"La Henriade : un jeune poète face aux guerres de religion". Conférence de Jean-Marie Roulin (Ferney-Voltaire)

Longtemps un des textes les plus lus de Voltaire, La Henriade est aujourd’hui tombée dans un certain oubli. Injustement. Car ce poème épique traite d’un moment capital de l’histoire de la France, les guerres de religion et le rétablissement de la paix civile par Henri IV.

Variant les registres, il offre tour à tour un récit terrifiant de la nuit de la Saint-Barthélemy et de la guerre civile, un portrait au vitriol des intrigues politiques du Vatican, une description enchantée des amours du Vert-Galant avec Gabrielle d’Estrée.

Avant les grands combats qu’il mènera par la suite, par exemple dans l’affaire Calas, le jeune Voltaire y dénonce la violence engendrée par les fanatismes et plaide en faveur de la tolérance religieuse. Henri IV porte ce message de clémence et de réconciliation, en héros précurseur des valeurs des Lumières. Par là, La Henriade a grandement contribué à construire la mémoire de ce moment tragique de l’histoire et à célébrer le premier roi de la dynastie des Bourbons.

Auteur d’une nouvelle édition de La Henriade, suivie de l’Essai sur les guerres civiles de France et de l’Essai sur la poésie épique (Classiques Garnier), Jean-Marie Roulin présentera ce poème épique et ses principaux enjeux.

La conférence sera accompagnée d’une lecture de textes choisis par Chloé Thébault, comédienne, qui donnera à entendre la sonorité de l’alexandrin de Voltaire, la vivacité de ses récits et la richesse des questions abordées.