Gravitations. Poésie et sciences XXe-XXIe siècles (Strasbourg)

« Gravitations. Poésie et sciences XXe - XXIe siècles » les 12 et 13 juin 2025

Ce colloque cherche à explorer les entremêlements et complications mutuelles qui s'opèrent entre l'écriture poétique et la démarche scientifique. En marge du colloque, deux rencontres plus grand-public auront lieu, afin de prolonger le dialogue.

Lieu du colloque : Amphithéâtre Pangloss, 2 allée René Capitant 67084 Strasbourg

Jeudi 12 juin 2025

10h – Accueil des participant·es

10h30 – Mots d’introduction par les organisatrices, Alix Borgomano & Élise Tourte

11h – Panel 1. Circulations

Odile Chatirichvili (LERASS, Université de Toulouse) : « Constellations poético-mathématiciennes. Des mathématiciennes autrices et objets de poésie »

Jean-Michel Durafour (LESA, Aix-Marseille Université) : « Paul Éluard. Astronomie et poésie du désastre »

Léo Buisine (ENS, Paris) : « Le deuil modal : une lecture mathématique de Roubaud »

12h30 – Discussion

13h – Buffet sur place

14h30 – Panel 2. Affects

Elke de Rijcke (ERG, ESA Saint-Luc, Bruxelles) : « ‘Aurores contemporaines’. Des images du James Webb Space Telescope à la poésie et retour. Questions de méthodologie »

Julie Grollier (Laboratoire Albert Fert, Université Paris-Saclay) : « Entre équations et émotions : la poésie au cœur du langage physique »

15h30 – Discussion

16h – Pause

16h15 – Restitution de l’atelier d’écriture 1

18h – Rencontre entre Anne-Magali Seydoux-Guillaume et Irène Gayraud, en partenariat avec la Maison de la Poésie de Strasbourg

Bibliothèque de la Manufacture, 11 cours des Cigarières, 67082 Strasbourg

Vendredi 13 juin 2025

9h – Accueil des participant·es

9h30 – Panel 3. Expériences tangibles

Emma Curty (CTELA, Université Côte d'Azur, Nice) : « Tissus de roches et de corps »

Caroline Payen (CELLF, Sorbonne Université - Passages, Lyon II) : « Poésie et sciences : écrire le vivant pas à pas dans les carnets poétiques de Philippe Denis »

10h30 – Discussion

10h50 – Pause

11h – Panel 4. Collages, compositions

Tingxiao Hu (CRAL, EHESS) : « Collage géologique et imaginaire poétique sous la plume de Michèle Métail »

Iuliia Maklygina (Fablitt, Université Paris 8) : « Maximiliana de Iliazd et Max Ernst : Une fusion entre science et poésie »

12h – Discussion

12h45 – Déjeuner au 32

14h30 – Panel 5. Frictions, interférences

Cindy Gervolino (CPTC, Université Bourgogne Europe) : « ‘I eat the stars’ : poétique cosmo-ordinaire et incorporation des savoirs astrophysiques chez R. Elson et T. K. Smith »

Thomas Filteau (Université de Montréal) : « Sur un poème embrassé. Quelques échos entre savoir scientifique et herméneutique littéraire »

15h30 – Discussion

15h50 – Pause

16h – Restitution de l’atelier d’écriture 2

17h – Conclusions

19h – Rencontre avec Elke de Rijcke, proposée par la Maison de la poésie de Strasbourg, à la librairie Dinali 102 Grand’rue 67000 Strasbourg