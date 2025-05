Journée d'études Master LGC, séminaire "Littérature et philosophie au XXe s" (V. Ferré), Sorbonne Nouvelle

Journées d’étude organisées pour les Masters 2 dans le cadre du séminaire "Penser avec le roman ? Littérature et philosophie au XXe siècle", le 14/5 (9h) et le 22 mai 2025 (13h) : présidées par des doctorantes, ces journées servent aussi à présenter l’activité de recherche aux étudiant.e.s de Licence 3 invité.e.s.





Partie 1, mercredi 14 mai : présidence Manon Berthier https://theses.fr/s279391



9h15 : Zhongyao Deng : "Le réalisme d’un prophète revenu du champ de bataille – L’anti-guerre, l’internationalisme et la révolution de classe dans Clarté (1919) d’Henri Barbusse"



10h : Stella Sappington Woolf, "L’écriture féminine et le geste moderniste dans To the Lighthouse et A Room of One’s Own"

pause

11h: Nicolás Guinard López : "Niebla (Bruillard) de Miguel de Unamuno – penser dans le bruman ? "



11h45 : Elise Royer : "(Se) Penser dans l’acte d’écriture : l’autobiographie à l’épreuve de l’essai dans Mars de Fritz Zorn"

12h45 : conclusions provisoires (Manon Berthier et Vincent Ferré)





Partie 2, jeudi 22 mai : présidence Anna Denis https://theses.fr/s349096

1. 13h : informations à venir : Borges, Siti, Grossman, Mann