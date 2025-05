Soft power & red curtain. Les arts de la scène au regard de la diplomatie culturelle (Paris, Sorbonne Université)

Soft power & red curtain

Les arts de la scène au regard de la diplomatie culturelle

Journée d’étude du 12 juin 2025, de 9h à 17h30

Sorbonne Université, Amphithéâtre Quinet

46 rue Saint-Jacques, 75005 Paris (métro Cluny-La Sorbonne)

Organisation: Nicolas Peyre et Emmanuel Wallon, responsables scientifiques de l’Axe 2 (« Mapping out France-US Theater Relations »)

du projet ANR ACTiF (American Contemporary Theater in France, 1960-2027)

https://actif.hypotheses.org

Programme

9h – Accueil des participants

9h30 – Introduction : De Truman à Trump, horizons et doctrines de la diplomatie d’influence états-unienne en Europe.

Nicolas Peyre, enseignant-chercheur à l’Université Toulouse Capitole (IDETCOM),

et Emmanuel Wallon, professeur émérite de sociologie politique à l’Université Paris Nanterre (HAR).

Matinée : Puissances invitantes

10h – Les arts et les armes ? La politique culturelle américaine en France durant la Guerre froide.

François Doppler-Speranza, enseignant-chercheur en histoire et culture des États-Unis à l’Université de Lorraine (IDEA).

10h30 – Modèles et systèmes : de l’asymétrie dans les relations culturelles bilatérales.

Laurent Martin, professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne nouvelle (ICEE).

11h – L’American Center de Paris, 1934–1995 : anticommunisme, avant-gardisme et conformisme haut de gamme.

Nelcya Delanoë, historienne, traductrice et écrivaine.

11h30 – Un pays, trois systèmes (Broadway, théâtres régionaux, universités). Singularités de la scène américaine par rapport au modèle français.

Frédéric Martel, professeur à l'université des arts de Zurich, chercheur au Zurich Centre for Creative Economies.

12h – Des avant-gardes à l’entertainment : quelle exportation du théâtre états-unien en France ?

Sophie Proust, maîtresse de conférences en études théâtrales à l’université de Lille (CEAC).

12h30 – Discussion générale.

13h – Pause déjeuner (restaurant réservé pour les intervenants).

Après-midi : Acteurs et vecteurs

14h15 – La philanthropie en coulisses : quel rôle pour les mécènes nord-américains en France ?

Anne Monier, chercheuse en sciences sociales à la Chaire Philanthropie de l’ESSEC Business School ; avec Julie Chénot* (discutante), directrice de la fondation Camargo.

15h – Le rôle des festivals dans les transferts culturels transatlantiques.

Table ronde avec Anaïs Fléchet, professeure d'histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg (LinCs), et Philippe Gumplowicz, professeur émérite en musicologie à l'Université d'Évry-Paris-Saclay, co-coordinateurs du programme « Américanisation par les arts ? États-Unis, France (1860-2019) » ; Jean-Pierre Thibaudat, critique à Médiapart.

16h – Du côté de la danse : allers-retours de chorégraphes et d’interprètes.

Table ronde avec Denise Luccioni, traductrice, chargée de production ; Bénédicte Boisson (discutante), maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Rennes 2 (UMR Thalim ; Laure Fernandez (discutante), enseignante-chercheuse en théâtre et arts du spectacle (UMR Litt&Arts) ; Noémie Solomon* (en visioconférence), chercheuse et curatrice en danse.

16h45 – Discussion générale.

17h – Conclusions provisoires.

Emeline Jouve, professeure en littérature et théâtre états-uniens à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (CAS), coordinatrice du projet ANR ACTiF.

17h30 – Fin des travaux.

Entrée libre sur inscription préalable auprès de nicolas.peyre@ut-capitole.fr

(*) Sous réserve : participation à confirmer.

Argument

Cette journée d’étude explorera les raisons d’une double asymétrie : la disparité des efforts de représentation culturelle à l’étranger de la France et des États-Unis, d’une part ; et l’inégale importance accordée dans ce cadre par chacun de ces États aux arts de la scène par rapport aux productions audiovisuelles, d’autre part. En Europe, l’essor de politiques publiques favorables à la création artistique et à sa diffusion, particulièrement sensible en France depuis les années 1980, a accentué l’écart entre les écosystèmes théâtraux des deux pays. Ces contrastes ressortent également dans l’énoncé des objectifs, le choix des méthodes, le recrutement des agents de la coopération culturelle. Ils n’empêchent pas en revanche quelques similitudes de se faire jour, par exemple en ce qui concerne la composante individuelle et occasionnelle, voire opportuniste des échanges, au gré des rencontres et des initiatives personnelles, si prégnante qu’il est permis de déceler une diplomatie informelle sous toute diplomatie institutionnelle.

Les échanges entre chercheurs et praticiens viseront à définir et mesurer l’influence des politiques culturelles sur la présence du théâtre états-unien en France. Le rôle des différents acteurs et « passeurs » (conseillers, experts, dirigeants politiques, producteurs, diffuseurs, critiques, universitaires, etc.) participant à ces transferts (traductions, tournées, coproductions), qu’ils exercent dans un cadre institutionnel ou non, sera abordé, de même que celui des ambassades, de l’American Center à Paris, ou encore celui des mécènes et philanthropes.

Quels jeux de représentation se déploient sur ces scènes parallèles aux estrades politiques ? Peut-on parler d’une performativité des arts de la performance dans la sphère diplomatique ? Comment l’histoire mouvementée de la relation transatlantique a-t-elle affecté la circulation des artistes nord-américains et de leurs œuvres sur le « vieux continent » ? Que nous apprennent finalement ces expériences théâtrales sur les relations entre les États-Unis et la France ?

Contexte : le projet ACTiF (2024-2028)

Financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), le projet ACTiF (American Contemporary Theater in France) interroge la présence du théâtre américain sur les scènes françaises depuis les années 1960, et s’attache à en augmenter la visibilité. Quels facteurs, quels réseaux favorisent ou empêchent l’importation des spectacles ? Lorsqu’une pièce ou une compagnie voyage, qu’est-ce qui se joue en termes d’esthétique, de diplomatie culturelle, d’adaptation ou d’incompréhension ? Quelles sont les grandes réussites et les grands oublis ? ACTiF examine ces questions sous plusieurs angles complémentaires, selon une méthodologie de recherche-action.

« Mapping out France-US theater relations », le second axe de travail d’ACTiF, vise à cartographier les relations théâtrales franco-américaines en repérant les canaux d’échange et en décrivant les règles qui conditionnent l’importation des pièces états-uniennes. Les agents américains et français du monde des arts de la scène s’inscrivent dans un système complexe, multidimensionnel et mobile, impliquant des enjeux juridiques et commerciaux, mais aussi des stratégies politiques plus ou moins explicites. La politique culturelle contribue à l’« influence diplomatique », considérée aux États-Unis comme une « diplomatie publique » qui devrait être distinguée de la notion plus large de « soft power ». Les dynamiques de la géopolitique culturelle apparaissent paradoxales dans le cas du théâtre nord-américain, puisqu’elles opposent deux conceptions de la légitimité de l’intervention publique dans un domaine qui semble échapper au processus d’« américanisation par les arts ».

Une présentation plus complète du projet et de ses différents axes est disponible sur son carnet de recherche.



La veille, les partenaires d’ACTiF articulent à celle-ci une autre journée d’étude en Sorbonne, dédiée à la traduction, organisée par Xavier Lemoine et Julie Vatain-Corfdir :

« Quand la scène états-unienne parle français : traduire les sons, traduire les corps, traduire les gens » : mercredi 11 juin 2025, de 9h à 18h,

Sorbonne Université, salle des Actes, 54 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.

