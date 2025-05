"Une saison avec Sara" #1. Journée d'études interprofessionnelle

co-organisée par Élodie Bouygues & Julia Peslier (Laboratoire ELLIADD EA 4661, pôle Arts et littérature)



12 mai 2025

Université Marie & Louis Pasteur,

Faculté des Lettres, Grand Salon

30-32 rue Mégevand, ou 16 rue Chifflet

(Grand salon, porte vitrée sous le porche du 18 rue Chifflet, 1er étage).

PROGRAMME :

Matinée : Temps d'échange sous la forme de tables rondes

sur inscription auprès des organisatrices

9h30 : Accueil, café



10h15-11h15 : « Imaginons une saison ensemble avec Sara : nos regards, nos choix de mises

en valeur de son œuvre »

Après un rapide tour de table pour nous présenter en quelques mots, nous nous

demanderons comment exposer Sara et penser son œuvre (volet scénographique et

académique) en faisant un repérage collectif de ce qui fait écho dans ses œuvres aux

musées, institutions locales, aux problématiques, publics, missions que nous

portons. Nous dégagerons les thématiques qui nous animent, reviendrons sur ses

auteur.ices de prédilection pour penser le rapport à la littérature, mettrons l'accent

sur sa technique du papier déchiré pour faire place à la médiation, ateliers de

pratiques artistiques auprès de publics divers en région. Nous pourrons ouvrir sur

les poétiques d'autres artistes sur les petits bouts de papier, de tissu et l'image,

déchirés, coupés, collés...

Avec pour question commune : quels albums, quelles thématiques,

quelles problématiques, quelle(s) optique(s) nous proposons-nous de mettre en lumière ?

11h30-12h30 : « Avec Sara : un programme, un calendrier et leur mise en place »

• Actions possibles pour cette manifestation et publics d’adresse (atelier de création à la

planche, atelier de création d’album, expo, capsule vidéo ? )

• Contraintes techniques, locales, sécurité des œuvres, matériel, etc.

• Engagement & questions budgets, mise en commun des moyens (transports,

assurances, cadres, vitrines...)

• Calendrier prévisionnel

• Rétroplanning par rapport aux expos

• Partenaires confirmés, pressentis et à contacter

12h30-14h Déjeuner au Crous pour les participant·es-intervenant·es

Après-midi

ouvert au public

14h15 : Conférence d'Édith de Cornulier, "Sara, le geste de la déchirure"



15h15 : Dialogue avec les participant.es

15h30-16h : Présentation du fonds Catherine Velay-Vallantin par Julia Peslier en compagnie de Thomas Dandin

(au Centre Jacques Petit)

16h-18h : Exposition festive des textes et albums créés par les étudiant.es de Master Littérature

de jeunesse, 1e (Promotion : "Sara") et 2e année (Promotion : "Coupons !") et goûter convivial

autour des créations.

En guise d'envoi et pour vous faire rêver, le secret de fabrication de Sara confié à Marie

Sellier lors d’un atelier (discours d’hommage à la maison Massa, 2023) :

“Pour déchirer le papier, il faut une règle ;

pas de ciseaux surtout, jamais de ciseaux ;

une règle et de beaux papiers, d’un grammage léger ;

de beaux papiers, mais pas trop de couleurs ;

trois, quatre, pas plus, qui se marient harmonieusement entre elles.

La règle, elle, permet de guider la déchirure,

de l’accompagner tout en lui laissant une forme de liberté,

elle favorise l’émergence des barbes, ces lisières floues,

ces zones incertaines, fragiles, où la matière manque,

où le papier s’embrume, perd de sa netteté,

elle permet cet entre-deux, la règle, tout en contrôlant la ligne.

C’est tout un art, un art subtil et silencieux.

Un art pauvre, d’une grande richesse.”

Crédits illustration : Illustration originale de l'album Elle et moi de Sara, (Epigônes, 1995), transmise par sa fille Édith de Cornulier © Famille Sara.



Nous vous recommandons, en couronnement à la conférence d'Édith de Cornulier l'exposition qui se tiendra à la BNF François Mitterand, Galerie des Donateurs, du 24 juin 2025 au 15 septembre 2025, commissariat : Corinne Bouquin, Ghislaine Chagrot et Clarisse Gadala. Informations sur l'exposition Sara, les langages de papier ici

