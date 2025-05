La mélancolie politique au XIXe siècle (Lausanne)

Organisation :

Federica Vermot (Université de Lausanne,Centre SHC) et Emma Sutcliffe (Université de Bourgogne – LIR3S),

avec le concours scientifique du Prof. Philippe Kaenel (Université de Lausanne, Centre SHC).

Ce colloque se propose d’interroger les formes revêtues, au cours du long XIXe siècle (1789-1914), par la mélancolie politique. Dans une époque morcelée par les changements de régime — et particulièrement troublée par les implications socio-culturelles qui en découlent — la mélancolie se fait, paradoxalement, sentiment constant et commun aux idéologies politiques même les plus éloignées.

Face à l’incessante transformation des structures du pouvoir et alors que le Progrès se dresse en horizon d’attente, la mélancolie semble émerger comme thématique à part entière en Europe dans les discours littéraires, artistiques, historiques et philosophiques. Suivant le mouvement de réexamination de l’histoire politique au prisme des sensibilités, l’étude des représentations de ce sentiment apparaît comme un moyen de mieux saisir les dynamiques émotionnelles qui sous-tendent les transformations du XIXe siècle.

Loin d’être une simple forme passive de désillusion, la mélancolie — à la croisée de l’intime et du collectif — peut être moteur de réflexion, de résistance voire de réinvention des utopies politiques. En bref, un véritable outil pour saisir les contradictions d’une époque en pleine transformation.

