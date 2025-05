Journées Voltaire 2025 – « Voltaire et la Presse »

Organisation : Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université), Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lumière Lyon 2 – IHRIM) et Dario Nicolosi (ERC ModERN)

Avec le soutien de : Société des études voltairiennes – IHRIM – Sorbonne Université – CELLF – BnF|DataLab – ERC ModERN – Sorbonne Initiative Europe – PRITEPS

Jeudi 19 juin – Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, 5 Rue Vivienne, 75002 Paris, salle des conférences

9h30 Accueil des participants

10h Introduction - Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université) et Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lyon 2 – IHRIM)

10h15 Présentation du DataLab par Louise-Anne Charles (BnF, DataLab) ; Présentation de l’ERC ModERN par Glenn Roe (ERC ModERN – Sorbonne Université)

10h45 Les LLMs sur les traces de Voltaire : débusquer les anecdotes dans la presse du XVIIIe siècle - Motasem Alrahabi (Sorbonne Université)

11h15 Discussion

11h30 Voltaire « dans » la presse, ou de la reconstruction, à l’aide d’outils numériques, d’une figure médiatique dans les journaux du XVIIIe siècle - Dario Maria Nicolosi (ERC ModERN – Sorbonne Université)

12h Voltaire dans la presse anglaise du XVIIIe siècle - Oanez Hélary (Université Rennes 2)

12h30 Discussion

14h30 La figure du journaliste dans L’Envieux et L’Écossaise, ou les mutations d’un imaginaire médiatique - Alexis Lévrier (Université de Reims)

15h Voltaire in the Press of Denmark-Norway - Jonas Thorup Thomsen (Voltaire Foundation, Oxford)

15h30 Avec ou sans approbation : état des lieux du corpus voltairien dans les périodiques francophones - Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lyon 2 – IHRIM)

16h Discussion

17h30 Assemblée générale de la SEV

Vendredi 20 juin – Maison de la Recherche, 28 rue Serpente 75006 Paris, salle D323

9h45 La Correspondance de Voltaire dans la presse périodique : le cas des lettres de remerciement - Jack Iverson (Whitman College, États-Unis)

10h15 De l’interdit à l’imprimé : diffusion et réemploi des Lettres philosophiques dans la presse - Sarah Phillips (ERC ModERN – Sorbonne Université)

10h45 Discussion

11h15 Desfontaines, Prévost et Voltaire - Olgie Lee (Université Lyon 2 – IHRIM / Université de Sogang)

11h45 Voltaire et l’adoubement littéraire de Mademoiselle de Malcrais de La Vigne - Timothée Léchot (Université de Fribourg)

12h15 Discussion

14h15 Voltaire philosophe au fil des comptes rendus du Journal encyclopédique - Olivier Ferret (Université Lyon 2 – IHRIM)

14h45 La « panthéonisation » de Voltaire dans le Journal des Dames (1761-1765) - Marie-Hosanna Chauvin (Université Lyon 2 – IHRIM)

15h15 Les journalistes catholiques devant l’édition de Kehl : branle-bas de combat - Stéphanie Gehanne-Gavoty (Sorbonne Université)

15h45 Discussion et conclusions