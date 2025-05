Audrey Rieber, Philosopher avec l'histoire de l'art

Que doit Hegel à Winckelmann ? Pourquoi des philosophes aux positions aussi différentes que Benjamin, Maldiney, Deleuze et Damisch se réfèrent-ils à l’historien de l’art formaliste Alois Riegl et à son concept de tactile ? C’est qu’on peut philosopher avec l’histoire de l’art. Mais que dit de la méthode philosophique cette ouverture à l’histoire de l’art ? Quelles facettes de l’art sont-elles ainsi privilégiées ? Quelle conception du savoir positif et des disciplines non philosophiques est-elle engagée quand Foucault loue l’iconologie d’un Panofsky ? Quel gain théorique y a-t-il à discuter, comme Derrida, le différend entre Heidegger et Schapiro à propos de Van Gogh ?

Philosopher avec les savoirs et méthodes de l’histoire de l’art renouvelle la compréhension du beau, du sensible, du symbole ou encore de la création et donne aussi les moyens de traiter à neuf des questions qui semblent sortir du champ traditionnel de l’esthétique telles que l’objectivité ou l’histoire.

Table des matières…

Introduction…