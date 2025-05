Thierry Camous, Ce que la légende nous apprend de l'Histoire. Le minotaure, la guerre de Troie, Romulus et Rémus... Grammaire de la légende

La légende, corrompue par le mythe ou l’idéologie, ne saurait être tenue pour un document historique, selon un postulat « hypercritique ». Ce livre, à travers huit épisodes bien connus – la guerre de Troie, le Minotaure, les travaux d’Héraclès, Énée en Italie, Romulus et Rémus, l’enlèvement des Sabines, le viol de Lucrèce et les oies du Capitole – cherche au contraire à en réhabiliter la valeur historique. Il convoque dans l’analyse une archéologie qui n’a que trop peu bousculé le paradigme hypercritique malgré ses avancées spectaculaires, mais aussi l’épigraphie, l’ethnologie ou encore l’anthropologie. L’ouvrage cherche à décoder la trame de la légende et à en extraire l’inaltérable et précieux radical historique, constituant en cela une grammaire de la légende à l’usage de l’historien.

Car si la légende est avant tout, au-delà des intentions qui la dévoient et des mythèmes qui l’habillent, un récit historique, il n’est pas une bonne méthode pour l’historien d’aujourd’hui de produire, comme on levoit de plus en plus souvent une histoire tournant complètement voire intentionnellement le dos à la légende.

En disséquant ces huit légendes à l’aide des outils les plus divers et les plus aiguisés de la science, l’auteur nous plonge dans une relecture originale et surprenante du passé où l’on peut enfin librement et loin des contraintes académiques, mais toujours en pleine application de la méthode scientifique, concevoir, entre autres, que la guerre de Troie eut vraiment lieu ou qu’il y eut bien un moment fondateur sur la colline du Palatin à Rome, en un âge romuléen.

Lire un extrait…

Professeur agrégé, docteur en Histoire ancienne, Thierry Camous a publié de nombreux ouvrages sur les rois de Rome. Aux Belles Lettres (collection « Études anciennes »), Le Roi et le fleuve. Ancus Marcius Rex aux origines de la puissance romaine. Chez d’autres éditeurs : Romulus, le rêve de Rome ; Tarquin le Superbe, roi maudit des Étrusques ; ainsi que diverses monographies thématiques. Il est traduit dans de nombreux pays

—

Sommaire

Avertissement



Préambule indispensable : le mythe, la légende et l’historien

Mythe et histoire

Les voies de mémoire

Le mythe et la truelle



Chapitre 1 – Minos, le labyrinthe et le Minotaure : un dédale d’interprétations

Minos et la civilisation « minoenne »

Le soleil, le taureau et les acrobates

La « thalassocratie minoenne »

Minos, de la légende à l’histoire



Chapitre 2 – La guerre de Troie a bien eu lieu

Et pas qu’une fois !

Une tradition foisonnante

Mycènes et Troie retrouvées

Troie, une cité prospère, puissance vassale des Hittitesface aux pirates achéens

La guerre de Troie a bien eu lieu



Chapitre 3 – Héraclès et les métaphores du mythe

Complexité et ambivalences de la légende d’Héraclès

Métamorphoses et métaphore du mythe

Héraclès, Melqart, Hercule, et « l’éveil de l’Occident »

Le retour des Héraclides



Chapitre 4 – Énée dans le Latium : origines de l’identité romaine et identité romaine des origines

Un héros pas très discret

Énée, père de l’Europe

Les Romains, ces Troyens

La revanche de Troie



Chapitre 5 – Romulus et Rémus : l’encombrant sillon du fondateur et le rire du prêtre

Les jumeaux fabuleux

Rome avant Rome

Un sillon sur le Palatin

La cité de la Louve allaitante



Chapitre 6 – L’enlèvement des Sabines, les Anciens, ethnologues malgré eux

Un épisode somme toute assez embarrassant

Du mariage par enlèvement à la guerre

Guerre primitive

Le synécisme



Chapitre 7 – Le viol de Lucrèce : l’honneur de la femme romaine au secours des aristocrates

Et Rome devint une République qui tint en horreur les rois

De la Grèce au Latium : Tyrannies

Rome, tyrannie, aristocratie, oligarchie et, pour finir, monarchie militaire



Chapitre 8 – La prise de Rome par Brennus : bonheur aux vaincus

Malheur aux vaincus !

Les Celtes en Méditerranée

La grande bataille eschatologique des Romains

Les vaincus vainqueurs



Grammaire de la légende



Sources et bibliographie