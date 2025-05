Maïté Snauwaert, Animaux du chagrin

À travers des récits entremêlés de réflexions, Maïté Snauwaert cherche à montrer ce qui, en l’animal, chaque fois la bouleverse. En quoi il est tantôt le messager, tantôt le passager d’une vulnérabilité qui la traverse. Comment, dans l’enfance, il a forgé les premières peines. Il est question de Laïka la chienne de l’espace, de Victor et de la voix de son maître, de chats noirs et de fantômes, de cavaliers enterrés avec leurs chevaux, d’une éléphante pendue pour meurtre, de lapins du matin et de moutons du soir. Une éphéméride des joies que procurent les bêtes, derniers émissaires de l’étrangeté du monde.

Lire un extrait…

—

Sommaire

Animaux du chagrin1

Prélude9

Animaux des champs et des chemins11

L’année du lapin13

Minouche16

Animaux des bords de route21

Les moutons de la mélancolie25

Animaux de la ferme28

À la campagne33

Ne-nard ?37

Max le hérisson39

L’âme de l’âne42

Chiens du chagrin49

Le chien de trop51

Helen Humphreys et les chiennes du deuil57

Clément et Constant62

Laurie Anderson et le chagrin de côté69

Laïka, la chienne de l’espace74

Victor et la voix de son maître81

Les chiens impuissantsdu suicide92

Les chiens impuissants du suicide92

Et, parmi les ruines, 95

Avril le chat noir97

Onyx la palpitante101

Rodolphe, le diamant et la tombe103

Un cheval, des chevaux119

Le cheval et le pistolet121

Cavalier enterré avec son cheval128

Calife et Sigrid139

Animaux étranges157

Animaux fossiles159

Notre gêne à l’égard 167

L’éléphante pendue pour meurtre174

Animal grief179

Dragonfly182

Le renard de ma grand-mère188

L’esprit lapin : 193

Animaux de la pandémie199

La dernière image206

Remerciements213

Table des matières215