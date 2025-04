"À distance et ensemble". Nouvelles perspectives sur Beauvoir et Sartre (Cerisy-la-Salle)

"À DISTANCE ET ENSEMBLE"

NOUVELLES PERSPECTIVES SUR BEAUVOIR ET SARTRE

16-22 juillet 2025

2, Le Château 50210 Cerisy-la-Salle, France

Mercredi 16 juillet

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, du colloque et des participants

Jeudi 17 juillet

DES CONCEPTS ET DES IMAGINAIRES

Matin

Florence CAEYMAEX : Une éthique des temps modernes. Hériter de Beauvoir et Sartre

Jennifer McWEENY : Une théorie existentialiste de l'"Esprit" : Beauvoir et Sartre, 1930-1939

Après-midi

Juliette SIMONT : Autour de la rupture Sartre-Beauvoir et Albert Camus

Hélène BATY-DELALANDE : Beauvoir et Sartre, une vie de bohème moderne ?

Jean-Louis JEANNELLE : Devenir public

Soirée

Autour du film Les Sorcières de Salem

Vendredi 18 juillet

MATÉRIALITÉS

Matin

John IRELAND : Des interviews venues du froid : le théâtre, Moscou, 1956-1962

Jean BOURGAULT : "Morale et Histoire" : en quête d'une morale

Après-midi

Christina HOWELLS : La spirale : circularité et altération

Grégory CORMANN & Jeremy HAMERS : Les Sorcières de Salem : notes sur un film que Sartre avait en texte(s)

Guillaume DELAUNAY : La négligence et l'archive. Sartre et Beauvoir, le travail manuscrit au fil du temps | Dialogue avec Jean BOURGAULT

Soirée

Les archives de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), extraits commentés par Catherine GONNARD.

Samedi 19 juillet

À LA LETTRE

Matin

Jean-François LOUETTE : Sartre, la poésie dans la prose

Claudia BOULIANE : Une drôle d'écrivaine : traits comiques beauvoiriens

Après-midi

DÉTENTE

Soirée

Patrice MANIGLIER : Présentation de la revue Les temps qui restent

Dimanche 20 juillet

RÉSEAUX ET RÉCEPTIONS

Matin

Jean-Christophe CORRADO : Beauvoir et Sartre : entremises éditoriales

Marine ROUCH : Beauvoir, Sartre et leurs aspirants-écrivains : analyse croisée du parrainage et du marrainage littéraires

Après-midi

Élisabeth RUSSO : Des Chemins de la liberté aux Mandarins : pour une réception croisée ?

Kate KIRKPATRICK : Angoisses d'influence. Les réceptions croisées du Deuxième Sexeet de L'Être et le Néant en anglais

Silvia LIPPI : Lacan/Beauvoir : une rencontre manquée

Soirée

Ârash AMINIAN TABRIZI & Bénédicte DUTHION : Lieux d'écritures, écritures des lieux : Beauvoir, Sartre et la Normandie

Lundi 21 juillet

GENRE, ANTHROPOLOGIE ET POLITIQUE

Matin

Louise MAI : Beauvoir, Sartre et la psychiatrisation du désir féminin

Autour de 68 : la place du désir chez Sartre et Beauvoir, table ronde avec Chiara COLLAMATI, Alix BOUFFARD, Alexandre FERON et Hervé OULC'HEN

Après-midi

Esther DEMOULIN : Penser le deuxième sexe après Le Deuxième Sexe : le féminisme hors du livre

Cristina STOIANOVICI : Rareté beauvoirienne et rareté sartrienne : la circulation d'un concept

Natalie DEPRAZ : Simone de Beauvoir, une philosophe d’un nouveau genre ? Interdépendance des concepts sartriens et beauvoiriens

Soirée

Histoires de traduction, table ronde avec Céline LETAWE, Nao SAWADA, Patricia WILLSON et Vincent von WROBLEWSKY

Mardi 22 juillet

Matin

Restitution des doctorants, avec Ârash AMINIAN TABRIZI (NYU), Chloé BOUSQUET (Université Libre de Bruxelles), Béatrice LEFEBVRE-CÔTÉ (Université de Montréal), Louise MAI (Sorbonne Université), Sophia MILLMAN (Princeton University), Hiroaki SEKI (Université de Rikkyo) et Cristina STOIANOVICI (Université Paris 1)

Après-midi

DÉPARTS

Organisation : Grégory CORMANN (Université de Liège), Esther DEMOULIN (Université Paris Cité), Jean-Louis JEANNELLE (Sorbonne Université), Juliette SIMONT (FNRS)

Inscriptions :

Il faut d'abord devenir adhérent de l'association des Amis de Pontigny-Cerisy. Cette adhésion est de 50 EUR pour les + 30 ans/ 10 EUR pour les - 30 ans, et déductible fiscalement.

Vous pouvez ensuite vous inscrire au colloque. Pour ce faire, deux options s'offrent à vous :

a) Vous souhaitez assister à l'intégralité du colloque ? Vous pouvez vous inscrire via le formulaire disponible en bas de la page dédiée à notre colloque. Le forfait est de 720 EUR pour les + 30 ans, 360 EUR pour les - 30 ans (hébergements et repas compris). Si vous accompagnez un intervenant·e et que vous partagez une chambre, le tarif est de 480 EUR.

b) Vous ne souhaitez assister qu'à une partie du colloque ? Il faut préciser votre demande via le formulaire de contact. Mais nous vous invitons à consulter les pages Inscription et Séjour de notre site avant de compléter le formulaire.