Vernissage de l'exposition "En compagnie de Senghor : quand la Culture rencontre la Diplomatie" (Paris)

Exposition de photographies – En compagnie de Senghor : quand la culture rencontre la diplomatie

15/05/2025 - 15/10/2025, Site CNRS Pouchet, 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 14 mai à 17h, en présence de Jean-Gérard Bosio, qui prononcera une conférence intitulée « Senghor et les arts ». Un verre de l’amitié suivra.

Entrée libre sur inscription ici.

Cette exposition présente un nouveau visage de Léopold Sédar Senghor. Non pas celui du poète solitaire, écrivant dans l’intimité de la chambre après de longues marches sur la plage, mais le personnage public : député rencontrant ses électeurs dans un village sénégalais, président en déplacement officiel aux côtés de Georges Pompidou ou découvrant une œuvre d’art en compagnie du peintre Marc Chagall.

Les photographies sont issues du fonds d’archives de Jean-Gérard Bosio. Sur recommandation de Georges Pompidou à son ami Senghor, Jean-Gérard Bosio a travaillé aux côtés du président sénégalais à partir de 1968, avec pour mission de faire reconnaître les artistes et l’art sénégalais sur le plan international. Il est officiellement nommé conseiller culturel, artistique et diplomatique du président sénégalais de 1972 jusqu’à la fin de son mandat en décembre 1980 et fut ainsi l’un des maître d’œuvre de la diplomatie culturelle de Senghor. Il est notamment l’initiateur des expositions d’artistes mondialement reconnus (Picasso, Chagall, Soulages, Manessier…) au Musée dynamique de Dakar ainsi que de l’exposition « l’art sénégalais » qui s’est tenue au Grand Palais à Paris en 1974. Son fonds d’archives, ouvert dès 1969, est riche de documents, correspondances et œuvres d’art qui en font un ensemble littéraire et artistique de premier ordre.

L’exposition présentée sur le site Pouchet du CNRS – une quarantaine de photographies grand format complétées par des reproductions de manuscrits – est conçue en deux volets : culture et diplomatie, pour accompagner au plus près les relations particulières qui se sont tissées entre le Président Senghor et son conseiller et ami.

Le commissariat de l’exposition est partagé entre personnels de l’Item (Céline Labrune Badiane, Claire Riffard et Elifsu Sabuncu), du Cresppa (Malek Bouyahia) et personnels de l’UAR Pouchet (Jade Carfantan, Thomas Guiffard-Colombeau, Carine Pires Leal, Jean-René Borelly).

Pour en savoir plus sur la relation entre les deux hommes, vous pouvez également écouter les entretiens réalisés par Claire Riffard avec Jean-Gérard Bosio en 2024 sur Canal U.