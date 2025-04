Soirée littéraire "Sénégal, Quêtes d’ailleurs : raconter l’exil et le retour" (Fondation Lucien Paye, Paris)

Deux voix, deux formes d’écriture : celle de Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, romancier de Soleils Invincibles, récit intime de Dramane, un jeune homme en rupture avec sa terre natale ; et celle de Florian Bobin, auteur de Cette si longue quête, biographie du philosophe révolutionnaire Omar Blondin Diop à cheval entre le Sénégal et la France.

Entre fiction littéraire et récit historique, ces perspectives croisées interrogent les multiples formes de quêtes d’ailleurs — existentielle, politique, utopique. Comment raconter l’exil et le retour ? Comment l’écriture, qu’elle soit littéraire ou historique, peut-elle saisir le mouvement des corps, des idées et des aspirations ? Que nous disent ces récits sur les jeunesses africaines, hier comme aujourd’hui, tiraillées entre désillusion, résistance et espérance ?

À propos des auteurs

Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye est un écrivain originaire de Diourbel, au cœur du Sénégal. Il a poursuivi ses études au Burkina Faso (Prytanée militaire de Kadiogo), en France (Sciences Po Paris, Université Paris-Dauphine, ENA) et aux États-Unis, où il a obtenu plusieurs diplômes en science politique, droit, communication et gestion publique. Écrivant en wolof, en français et en anglais, il partage sa vision singulière de l’Afrique à travers son blog Assumer l’Afrique et de nombreux recueils de poésie. Son dernier roman, Soleils Invincibles (Présence africaine, 2025), a été salué par Boubacar Boris Diop comme « un récit où se disent, avec une retenue et une parfaite maîtrise, les blessures et les espérances de l’exil ».

Florian Bobin est étudiant-chercheur en histoire à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Auteur de plusieurs publications sur les luttes de libération et la violence d’État dans le Sénégal post-indépendance, ses recherches interrogent les fissures des romans nationaux, en France comme au Sénégal, notamment à travers un travail approfondi sur les archives. Son ouvrage Cette si longue quête, paru aux éditions Jimsaan, est la première biographie du philosophe révolutionnaire Omar Blondin Diop. Dans sa préface, l’écrivain Boubacar Boris Diop le présente comme un « catalyseur d’un examen de conscience collectif qui en fait aussi, même à une modeste échelle, un moment de l’histoire des idées au Sénégal ».

À propos des livres

Soleils Invincibles (Paris : Présence africaine, 2025, 380 p.)

Dramane, étudiant ambitieux, voit sa vie bouleversée lorsqu’il est expulsé de Cissane, pays de ses rêves. De retour à Toumouranka, il doit affronter le passé qu’il a fui. Sa mère l’attend patiemment sur le pas de la porte, tandis que le silence de son père et l’absence mystérieuse de ses sœurs pèsent comme un lourd secret. Dans un monde où l’espoir se mêle au désarroi, Dramane s’engage dans une quête acharnée : retourner à Cissane, coûte que coûte. Entre alliances inattendues et sacrifices déchirants, il rejoint les rangs des « Candidats », ces âmes en quête d’un avenir meilleur. Certains fuient leur terre natale, d’autres rêvent d’y revenir, mais tous partagent le même désir brûlant de liberté.

Avec une plume à la fois incisive et pleine d’humour, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye nous entraîne dans une aventure humaine palpitante, où chaque page résonne d’émotions et de vérités universelles. Soleils Invincibles est une œuvre magistrale qui captive le lecteur et le pousse à réfléchir bien au-delà de sa dernière ligne.

Cette si longue quête. Vie et mort d’Omar Blondin Diop (Dakar : Jimsaan, 2024, 288 p.)

Omar Blondin Diop, jeune philosophe sénégalais établi à Paris, participe activement à la fièvre contestataire de Mai 1968 qui secoue la France gaulliste. Expulsé pour son engagement politique, il poursuit sa quête de liberté et rejoint au Sénégal la gauche clandestine opposée au président Léopold Sédar Senghor. Son destin bascule cependant avec l’arrestation de ses frères. Convaincu que seules les armes pourront les libérer, il entame un périple révolutionnaire qui le mène en Syrie, puis en Algérie et enfin au Mali, où la junte l’arrête et le livre aux autorités sénégalaises. En mai 1973, incarcéré depuis plus d’un an, il succombe aux coups de ses geôliers à la prison de Gorée ; une mort maquillée par l’État en suicide, qui embrase la rue dakaroise et dont la mémoire reste vive dans le Sénégal d’aujourd’hui.

Fresque historique à la croisée d’une Afrique en quête de décolonisation et d’une Europe à bout de souffle, entre récit personnel, investigation haletante et odyssée révolutionnaire, Cette si longue quête de Florian Bobin esquisse, à travers le fulgurant destin d’Omar Blondin Diop, le portrait d’une époque où l’impossible paraissait à portée de main.

Entrée libre sur inscription : https://my.weezevent.com/raconter-lexil-et-le-retour-entre-fiction-litteraire-et-recit-historique