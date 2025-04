Après la symphonie urbaine (Toulouse)

En 1932, à propos des scénarios proposés par les jeunes membres de l’école documentaire britannique, John Grierson écrivait : « Berlin [Walter Ruttmann, 1927] continue à susciter l’enthousiasme des jeunes, et la forme symphonique est toujours parmi eux le genre le plus populaire. Sur cinquante scénarios présentés par les jeunes recrues, quarante-cinq sont des symphonies d'Édimbourg ou d'Ecclefechan ou de Paris ou de Prague » (Grierson 105). Si elle est sans doute exagérée, cette affirmation témoigne néanmoins de l’importance de la symphonie urbaine au-delà des bornes temporelles qu’on lui attribue généralement (1920-1930). Loin d’être un genre anecdotique dans l’histoire du cinéma, limité à une poignée de films célèbres – Manhatta (1921), Rien que les heures (1926), Berlin : Symphonie d’une grande ville (1927), Pluie (1929), L’homme à la caméra (1929), A propos de Nice (1930) – la symphonie urbaine a continué de susciter l’engouement de nombreux cinéastes à travers le monde du début des années 1930 à nos jours.

Outre sa restriction temporelle et thématique, la symphonie urbaine se caractérise par une absence d’intrigue, de rythme narratif et de personnages, et une structure empruntée aux mouvements de symphonies orchestrales. Pour Grierson, cette structuration en mouvements, cette attention portée au rythme et à ses variations, est même la caractéristique principale du genre, qui rompt ainsi avec la tradition romanesque ou théâtrale classique régie par l’intrigue, ou avec l’art pictural classique. L’historien du documentaire Richard Meran Barsam définit d’ailleurs les symphonies urbaines comme des « vues non fictionnelles brèves et réalistes de la vie urbaine, unies au sein d'une structure rythmique [nous soulignons] plus large – une symphonie – par la récurrence d'images, de motifs et de thèmes qui assurent la continuité et la progression des idées » (Barsam 59). Une autre définition proposée par Steven Jacobs, Eva Hielscher et Anthony Kinik considère la symphonie urbaine comme « documentaire expérimental » ayant pour thème « l'énergie, la structure, les complexités et les subtilités d'une ville » (Jacobs et al. 10). Dans leur ouvrage The City Symphony Phenomenon (2018), ils distinguent plusieurs caractéristiques communes à l’ensemble des symphonies urbaines : la place centrale donnée aux icônes de la modernité (ponts mobiles, chantiers, tours et gratte-ciel, cheminées et machines d’usines, appareils de télécommunication…), une attention portée aux contrastes et à la diversité inhérents aux villes modernes, une présence discrète du réalisateur, privilégiant le mode documentaire poétique ou réflexif plutôt qu’expositoire (selon la classification de Bill Nichols), et une photographie caractérisée par la fragmentation, les plans cassés et les perspectives inhabituelles, ainsi qu’un montage rapide ou encore un recours aux split screens, évoquant la frénésie de la vie métropolitaine moderne.

Si Jacobs, Hielscher et Kinik choisissent de classer les symphonies urbaines dans le genre documentaire, d’autres les recensent dans le cinéma d’avant-garde ou le cinéma expérimental. Il est toutefois important de noter que la plupart des symphonies urbaines virent le jour à une époque où la notion de « film documentaire » n'existait pas encore (la première mention de « documentaire » en tant que genre cinématographique date de 1933) et où le cinéma « expérimental » ou « d'avant-garde » n’en était qu’à ses prémices. Par ailleurs, si les théoriciens s’accordent à dire que les symphonies urbaines appartiennent à un genre non-fictionnel, John Grierson, aussi bien que Paul Rotha ou Siegfried Kracauer, considèrent un film comme Rien que les heures (1926) d’Alberto Cavalcanti comme un représentant canonique de la symphonie urbaine, alors même que celui-ci contient de nombreux passages fictionnels et a peu de « valeur documentaire », pour reprendre les termes de Grierson. Pour Nichols (102-105), l’expérimentation poétique des symphonies urbaines et d’autres films d’avant-garde des années 1920 est même à l’origine de la naissance du documentaire en tant que genre cinématographique.

C’est probablement cette labilité formelle de la symphonie urbaine – davantage caractérisée par une représentation sensorielle de la ville que par un cadre formel strict – qui en fait un genre dont la résonance déborde largement le cadre des années 1920-1930. De nombreux films produits après les années 1930 portent ainsi les traces de la symphonie urbaine. Il en va par exemple de The City (1939), de Ralph Steiner et Willard Van Dyke, Listen to Britain (1942) de Humphrey Jennings, Människor i stad (1947), littéralement « Gens dans la ville », mais distribué sous le titre Symphony of a City, de Arne Sucksdorff, Daybreak Express (1953/8) de D.A. Pennebaker, N.Y., N.Y. (1957) de Francis Thompson, ou encore Broadway By Light (1958) de William Klein. D’autres films, tels que In the Street (1948) de Helen Levitt, Under the Brooklyn Bridge (1953) de Rudy Burckhardt, Bridges-go-round (1958) et Skyscraper (1959) de Shirley Clarke, ou Go! Go! Go! (1962-4), de Marie Menken, s’ils ne dressent pas un portrait d’une ville dans son ensemble, se concentrent sur certains aspects de New York (l’architecture, la circulation, etc.). Plus récemment, le célèbre film expérimental de Godfrey Reggio Koyaanisqatsi : Life Out of Balance (1983), composé d’une succession de plans fixes sans voix-off, centrés sur les ravages d’un monde moderne « déséquilibré », même s’il ne se concentre pas exclusivement sur une ville en particulier ou sur des zones urbaines, pourrait également être considéré comme un héritier de la symphonie urbaine. Depuis la fin des années 2000, plusieurs formes contemporaines de symphonies urbaines ont vu le jour, telles que London Symphony (2017) d’Alex Barrett, A Film about Nice (2010) de Geoffrey Cox et Keith Marley, Finisterre : A Film About London (2003), de Paul Kelly et Kieran Evans, Signal 8 (2019) de Simon Liu, Of Time and the City (2008) de Terence Davies, I Am Belfast (2015) et Stockholm My Love (2017) de Mark Cousins, ou encore London : The Modern Babylon (2008) de Julien Temple. Si les quatre premiers films sont des hommages directs aux symphonies urbaines des années 1920-1930, les suivants sont davantage centrés sur des personnages – fictifs (personnification féminine de Belfast ou personnage, joué par Neneh Cherry, qui guide le spectateur à travers Stockholm chez Cousins) ou réels (Terence Davies lui-même, les artistes londoniens sur lesquels se concentre Julien Temple), et s’éloignent en cela de la forme originale dont ils s’inspirent.

De manière générale, tous les films dits psychogéographiques (dont le déroulement suit les déambulations de personnages, visibles ou acousmatiques, à travers un espace) pourraient, eux aussi, être classés parmi les symphonies urbaines contemporaines, même s’ils suivent eux aussi une certaine logique narrative. Des films comme The London Nobody Knows (1967) de Norman Cohen, qui suit la progression du narrateur joué par James Mason, News from Home (1977) de Chantal Akerman, ou la trilogie de Patrick Keiller London (1994), Robinson In Space (1997) et Robinson In Ruins (2010) en sont des exemples représentatifs.

Dans le domaine de la fiction, enfin, certains films ont pu intégrer des caractéristiques stylistiques de la symphonie urbaine. L’ouverture de Manhattan (1979) de Woody Allen, Deux ou trois choses que je sais d’elle (1967) de Jean-Luc Godard, et plus généralement les films des nouvelles vagues (néoréalisme italien, free cinema britannique, nouvelle vague française, nouvel Hollywood), dressent un portrait des villes et de la vie urbaine contemporaine. L’héritage formel des symphonies urbaines, en particulier la forme symphonique, la construction en mouvements et la dimension rythmique, a toutefois été peu exploité dans le cinéma narratif contemporain. Pour Andréa Franco, Benjamin Léon et Nicolas Tixier (2021), il est aujourd’hui nécessaire de s’interroger sur la capacité du médium cinématographique à dépeindre les villes contemporaines comme le faisaient les symphonies urbaines, du fait de la déconnexion entre les différents espaces, la prolifération de nouveaux centres ou encore la virtualisation de la force de travail. Selon eux, la relation entre la ville et le film est encore trop souvent envisagée selon une pratique de la réalité qui reste principalement ancrée au XXe siècle, et il s’agit de se tourner vers les nouvelles figurations contemporaines de l’inscription du cinéma dans la ville post-moderne, comme le fait l’essai filmique de Thom Andersen, Los Angeles Plays Itself (2003). Par ailleurs, la mise en forme symphonique de la ville a aussi pu connaître de nouvelles résurgences dans le pur rythme visuel du cinéma d’animation ou dans l’hybridation entre dessins et prises de vues urbaines réelles (City of Lights, Daan Verbiest et Teun van der Zalm, 2007 ; Une ville, Emmanuel Bellegarde, 2009).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…