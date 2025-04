Éric Fassin, Les Études de genre

Dans les années 1970, les féministes s’approprient le concept de genre, venu du monde psycho-médical. Leur posture critique vise non plus à normaliser, mais à dénaturaliser le sexe : il s’agit de rompre avec l’évidence d’un ordre sexuel inégalitaire qui enferme le « deuxième sexe » dans une nature érigée en destin. Depuis, ce concept se déploie et se déplace selon les contextes. Le champ des études de genre rassemble ainsi de multiples approches sur des objets divers.

Ces recherches, toujours en mouvement, se renouvellent en résonance avec l’actualité. Elles traitent des rapports de pouvoir, de la querelle autour de l’écriture inclusive ou des violences sexuelles et sexistes, mais aussi de la question raciale ou sociale en régime néolibéral. Les études de genre le démontrent : l’ordre sexuel n’est pas un ordre naturel ; c’est un ordre social. Qu’elles soient aujourd’hui si fortement contestées est le signe de leur importance, scientifique autant que politique.

Sommaire :

Introduction – Démocratie sexuelle

I. Un concept et des théories

II. Actualité du genre

Chapitre premier – Genre et langue

I. Le genre en traduction

II. Le genre grammatical

III. La querelle des femmes

IV. La querelle du genre

V. Le genre littéraire

Chapitre II – Genre et sexe

I. Herculine ou Abel

II. Changer de genre

III. Changer le genre

IV. Les patient·es s’impatientent

V. De la culture au pouvoir

VI. Épistémologie politique du sexe

VII. Le sexe de l’État

Chapitre III – Genre et sexualité

I. Être et avoir

II. Homophobie vs. transphobie

III. L’avènement du clitoris

IV. Le continuum lesbien

V. Le féminisme matérialiste

VI. « Les lesbiennes ne sont pas des femmes »

VII. Les guerres de la sexualité

Chapitre IV – Genre et violence

I. Harcèlement sexiste et sexuel

II. Violence symbolique et violence physique

III. Les « autres » et les « nôtres »

IV. À l’ère de #MeToo

Chapitre V – Genre et pouvoir

I. Assujettissement et subjectivation

II. Masculinités

III. Drag

IV. Virilité politique et politique virile

V. « Signifier les rapports de pouvoir »

Chapitre VI – Genre et intersectionnalité

I. Une affaire intersectionnelle

II. Le féminisme noir aux États-Unis

III. L’intersectionnalité à travers les frontières

IV. L’intersectionnalité comme langage

Chapitre VII – Genre et capitalisme

I. Du marxisme au féminisme

II. Travail domestique, travail gratuit

III. Les métiers du care

IV. Le genre néolibéral

Conclusion – Un savoir situé

Bibliographie

