Didier Eribon, Sociobiographie. Entretien avec Geoffroy Huard

Comment se forme une œuvre philosophique ? Et comment le parcours social d’un auteur influence-t-il son écriture et son rapport au champ intellectuel et politique ? Dans ce livre d’entretien avec l’historien Geoffroy Huard, Didier Eribon retraverse les grandes étapes de sa trajectoire et de son œuvre : ses études et la lecture passionnée de Hegel, Marx, Sartre, Beauvoir, Genet ; ses débuts professionnels comme critique littéraire ; ses rencontres déterminantes avec Michel Foucault et Pierre Bourdieu, entre autres. Il revient sur les principaux thèmes explorés dans ses ouvrages depuis la fin des années 1980, de la réflexion sur la subjectivation minoritaire jusqu’à celle sur la vieillesse, en passant par la critique de la psychanalyse, la question des classes, la notion de transfuge…

Au fil des pages se tisse le portrait d’une des œuvres les plus singulières de notre temps, qui permet, en la réinscrivant dans les débats à l’intérieur desquels elle s’est développée, d’en saisir les principes fondamentaux et les enjeux. Comment comprendre l’articulation d’une vie individuelle au contexte social et culturel qui la façonne ? Cet ouvrage propose une nouvelle manière de répondre à cette question classique afin de dépasser les limites de l’autobiographie et de l’auto-analyse : la sociobiographie.

