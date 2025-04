Sciences humaines en traduction – traduction des sciences humaines. Questions de transfert et de réception / Humanities in Translation — Translation in Humanities. Exploring Transfer and Reception (Bratislava)

Institut de littérature mondiale de l’Académie slovaque des sciences

Faculté des Lettres de l’Université Comenius de Bratislava (co-organisateur)

CEFRES Prague (co-organisateur)

COLLOQUE INTERNATIONAL

Sciences humaines en traduction – traduction des sciences humaines. Questions de transfert et de réception

Humanities in Translation — Translation in Humanities. Exploring Transfer and Reception

Les 15 et 16 mai 2025, Bratislava, Slovaquie

Programme en pièce jointe