Michèle Bokobza Kahan, Les romancières de l'émigration (1789-1825)

Cet ouvrage rassemble un corpus inédit de romans d’émigration de plume féminine publiés jusqu’en 1825, certains ont été réédités, d’autres demeurent oubliés. Les romancières de l’émigration qui ont elles-mêmes connu et vécu l’expérience de l’émigration pendant la décennie révolutionnaire, envisagent l’espace de la fiction comme un espace d’écriture propice à l’exploration de la subjectivité d’héroïnes qui s’interrogent sur les modes d’adaptation aux mœurs d’un pays étrangers à la lumière des facteurs sociaux, culturels et politiques qui avaient déterminé leur vie avant la Révolution. Une pensée novatrice sur les interactions humaines dans des moments particulièrement conflictuels et dramatiques se déploie dans les romans présentés dans cette enquête. La place importante qu’occupent les thématiques centrées autour de la famille, de l’amitié et de l’hospitalité, témoigne de nouvelles élaborations conceptuelles toujours d’actualité. Les mises en scène de situations d’errances et de déplacements, de déracinement et d’exil, ainsi que les choix faits par les émigrées de papier, portent en germe des remises en question centrales sur les liens entre ce qui est de l’ordre du privé et ce qui est de l’ordre du public : ils visent à réduire la séparation des deux registres, à échapper à leur hiérarchisation et à effectuer ainsi un geste politique différent, un geste féminin. Les héroïnes découvrent ainsi des possibilités d’agentivité potentiellement émancipatrices qui les amènent à revisiter leur cadre antérieur de pensée et de croyance.

Michèle Bokobza Kahan est professeure de littérature française au département de Littérature à l’Université de Tel-Aviv. Sa recherche porte sur le roman au dix-huitième siècle et la théorie littéraire. Elle a publié plusieurs articles sur les philosophes des Lumières, la littérature clandestine, les discours testimoniaux, et l’écriture féminine.

